人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

上海海洋大学：东海之滨的“思政课堂”

2023年06月20日08:38 | 来源：光明日报
小字号

原标题：上海海洋大学：东海之滨的“思政课堂”

　　 中国式现代化在洋山港有着哪些生动实践？在洋山港特殊综合保税区观景平台上，上海海洋大学王茜、王敏课程团队的老师问的问题，引发了在场二十余位学生的思考。

　　 师生们眼前的洋山港四期自动化码头，从国外技术垄断到智能管控系统使用“中国芯”，从投入大量资金维护海洋环境到港口自动化作业将实现零排放，一个个生动的案例，诠释出“中国式现代化”的丰富内涵。

　　 “比起平时在教室里‘我讲你听’式的授课模式，实践教学有更强的感官体验。”王茜回忆初次来到洋山深水港观景平台，扑面而来的繁忙将体验感“拉满”，让大量的资料数据从脑海“走出”，鲜活地呈现在面前。有了身临其境的体会，王茜在与团队打磨课程时十分注重“在场感”。

　　 位于临港新片区的上海海洋大学，多年来一直在“大思政课”的深度、广度上下功夫。目前，上海海洋大学已聚焦上海临港新片区推进“开放新高地、战略增长极、城市样板间、创新创业首选地”的具体实践，选取17个场景，开展了“走进全国唯一的洋山特殊综合保税区”“中国客机的世界之路”等17门“大思政课”的实践教学。

　　 5月21日，为深入开展主题教育活动，落实“推进大中小学思想政治教育一体化建设”，不断拓展“大思政课”建设工作格局，上海自贸区临港新片区管委会、华东师范大学、上海海洋大学、上海市教师教育学院和上海市学生德育发展中心在临港中心，联合开展了“以中国式现代化奋进新征程——临港新片区主题大思政课暨大中小学思政课一体化教学观摩”活动。当天下午，17个大中小学思政课教师团队，带领学生们在滴水湖环湖景观带、上海电气临港重装备制造基地、洋山港、建设者小镇等分会场身临实境，围绕环保、AI、大国重器等不同主题，面向各学段学生，开展实践教学展示活动。

　　 在王茜、王敏课程团队洋山港现场教学的同时，上海海洋大学马克思主义学院的祝叶飞老师，则带领同学们在建设者小镇的智能化社区、党建展览馆、便民服务室等地边走边学，在沉浸式的场景位移中，切实体悟“人民至上”的价值理念。

　　 建设者小镇于2021年揭牌，建设初衷是为了来自五湖四海的城市建设者，能够在自己建设的城市中感受到既有便利、又有品质的美好生活，从而提升他们参与新片区建设的归属感和获得感。“标准化、智慧化、特色化理念贯穿整个生活服务居住社区，这里是真正的城市建设者之家。”2022年底，祝叶飞第一次来到建设者小镇，便坚定地选择将这里作为开展“大思政课”的授课场地。

　　 如何将临港新片区的区位资源优势转化为教学优势，用好用活建设者小镇这一场景？从一次次的实地考察中，祝叶飞对课程设计有了更加系统的想法。“要变单一讲为多方参与，实现授课主体多元化。”于是，他邀请了学校海洋生态与环境学院辅导员段轲，以及3位经济管理学院大二学生一同组成课程主讲团，参与到教学设计的打磨中。

　　 作为学生主讲团的一员，鲍玉婷对参与课程设计特别有热情，常常一下课就忙着去和老师们、伙伴们打磨教学内容。“能够把自己在小镇的所感所想讲给更多的同学听，很值得。”鲍玉婷说。

　　 （记者 任鹏 颜维琦）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部