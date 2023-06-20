原标题：上海海洋大学：东海之滨的“思政课堂”

中国式现代化在洋山港有着哪些生动实践？在洋山港特殊综合保税区观景平台上，上海海洋大学王茜、王敏课程团队的老师问的问题，引发了在场二十余位学生的思考。

师生们眼前的洋山港四期自动化码头，从国外技术垄断到智能管控系统使用“中国芯”，从投入大量资金维护海洋环境到港口自动化作业将实现零排放，一个个生动的案例，诠释出“中国式现代化”的丰富内涵。

“比起平时在教室里‘我讲你听’式的授课模式，实践教学有更强的感官体验。”王茜回忆初次来到洋山深水港观景平台，扑面而来的繁忙将体验感“拉满”，让大量的资料数据从脑海“走出”，鲜活地呈现在面前。有了身临其境的体会，王茜在与团队打磨课程时十分注重“在场感”。

位于临港新片区的上海海洋大学，多年来一直在“大思政课”的深度、广度上下功夫。目前，上海海洋大学已聚焦上海临港新片区推进“开放新高地、战略增长极、城市样板间、创新创业首选地”的具体实践，选取17个场景，开展了“走进全国唯一的洋山特殊综合保税区”“中国客机的世界之路”等17门“大思政课”的实践教学。

5月21日，为深入开展主题教育活动，落实“推进大中小学思想政治教育一体化建设”，不断拓展“大思政课”建设工作格局，上海自贸区临港新片区管委会、华东师范大学、上海海洋大学、上海市教师教育学院和上海市学生德育发展中心在临港中心，联合开展了“以中国式现代化奋进新征程——临港新片区主题大思政课暨大中小学思政课一体化教学观摩”活动。当天下午，17个大中小学思政课教师团队，带领学生们在滴水湖环湖景观带、上海电气临港重装备制造基地、洋山港、建设者小镇等分会场身临实境，围绕环保、AI、大国重器等不同主题，面向各学段学生，开展实践教学展示活动。

在王茜、王敏课程团队洋山港现场教学的同时，上海海洋大学马克思主义学院的祝叶飞老师，则带领同学们在建设者小镇的智能化社区、党建展览馆、便民服务室等地边走边学，在沉浸式的场景位移中，切实体悟“人民至上”的价值理念。

建设者小镇于2021年揭牌，建设初衷是为了来自五湖四海的城市建设者，能够在自己建设的城市中感受到既有便利、又有品质的美好生活，从而提升他们参与新片区建设的归属感和获得感。“标准化、智慧化、特色化理念贯穿整个生活服务居住社区，这里是真正的城市建设者之家。”2022年底，祝叶飞第一次来到建设者小镇，便坚定地选择将这里作为开展“大思政课”的授课场地。

如何将临港新片区的区位资源优势转化为教学优势，用好用活建设者小镇这一场景？从一次次的实地考察中，祝叶飞对课程设计有了更加系统的想法。“要变单一讲为多方参与，实现授课主体多元化。”于是，他邀请了学校海洋生态与环境学院辅导员段轲，以及3位经济管理学院大二学生一同组成课程主讲团，参与到教学设计的打磨中。

作为学生主讲团的一员，鲍玉婷对参与课程设计特别有热情，常常一下课就忙着去和老师们、伙伴们打磨教学内容。“能够把自己在小镇的所感所想讲给更多的同学听，很值得。”鲍玉婷说。

（记者 任鹏 颜维琦）

(责编：郝孟佳、孙竞)