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北京师范大学举行2023年基层就业出征仪式

2023年06月19日10:01 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月19日电 （记者孙竞）日前，北京师范大学举行2023年基层就业出征仪式，百余名北师大“四有”好老师启航计划入选毕业生将赴西部基础教育领域就业。

北京师范大学2023年“四有”好老师启航计划入选毕业生代表、化学学院2023届公费师范生钟海英表示，将坚持教书育人、言传身教相统一，不忘初心，为我国的基础教育事业贡献属于自己的力量。赴西部和基层就业优秀校友代表、法学院2017届校友宋凯强表达了对师弟师妹们即将踏上征程的美好祝福。

近年来，北京师范大学不断发挥教师教育领先的师范特色，聚焦“强师兴邦”，着力打造“强师工程”，按照“培养一批、提升一批、输送一批”的思路，实施从招生、培养、输送到职后支持、教育质量监测诊断、奖励的全流程、闭环式、系统性的改革举措，为中西部欠发达地区源源不断输送高质量师资力量，为扎根乡村基层任教的教师提供高品质的培训。

据悉，为了更好支撑“强师工程”落地见效、行稳致远，北京师范大学教育基金会成立强师基金，广泛拓展筹资渠道，积极探索合作领域，为“强师工程”全面实施提供丰厚的物质基础和多元的社会支持，进一步破解现实的困难瓶颈，为育才、招才、引才、留才、激才提供源头活水和丰富滋养，为“强师工程”的长远、长效、“常青”提供坚实的物质基础和条件保障。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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