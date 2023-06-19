原标题：清华大学课题组报告：探索中小学“五育并举”数字化模式

致力于探索如何借助数字化技术推动我国中小学学生“五育并举”， 6月17日上午，清华大学社会科学学院县域治理研究中心联合山东省未来智能产业研究院成功举办《数字化助力中小学五育并举模式的探索研究》报告发布会暨“五育并举的数字化模式”专题研讨会。

据了解，“五育并举”——德育、智育、体育、美育、劳动教育，是我国提出的重要的教育指导方向，然而在实践过程中面临着五育发展不均衡、过度重视智育等问题。新时期的数字技术革命，为教育信息化提供了新的发展空间，成为解决“五育并举”困境的潜在方式之一。

会上，清华大学社会科学学院党委书记欧阳沁介绍，研究报告是由清华大学社科学院的县域治理研究中心和山东省未来智能产业研究院组成联合课题组，在过去两个月的时间里对山东省中小学利用数字化的手段来助力五育并举的现状和问题进行了深入调研所形成。

清华大学社科学院县域治理研究中心主任何晓斌详细阐述了《数字化助力中小学五育并举模式的探索研究》报告的主要内容和研究成果。

何晓斌介绍，该研究报告提出中小学“五育并举”数字化的3551模式，即五育并举数字化应依托3个力量：政府引导、家校联动及其他社会力量协助，围绕5大环节：教、学、测、评、管，深入理解和把握五大方向：标准化、个性化、过程化、多元化及智能化，最终为了实现1个目标：实现高质量的基础教育人才培养。

报告指出，数字化助力“五育并举”发展的三个阶段，第一阶段是信息化，主要目标是以数字化推进教育均衡化发展；第二阶段是平台化，通过数字化助力教育全方位发展；第三阶段是智能化，以数字化赋能教育高质量发展。

此外，研究报告还对当前存在的问题，如政策支持力度不足、教育数字化改革缺乏协同、教师对数字化理解和应用能力有限等，提出了一系列的政策建议，包括强化教师培训、稳步推动教育数字化发展、推进技术和制度的协同改革等，以期为我国教育发展提供更多有益思考和实践方案。

在报告发布后的圆桌论坛环节，来自清华大学、北京大学、北京师范大学、山东省未来智能产业研究院的专家学者，与来自山东省聊城市的两位中小学校长，就如何构建以数字化为基础的“五育”并举综合素质教育评价体系等问题展开了讨论。

(责编：郝孟佳、孙竞)