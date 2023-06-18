李军锋

培养拔尖创新人才是深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略的重要举措，是推进高等教育高质量发展的题中之义，也是实现中国式现代化的重要支撑。

作为人才培养的主力军，高校必须扎根行业，积极承担拔尖创新人才培养的时代重任。要注重完善人才培养的理念、体系、机制、路径、资源等，科学筹划并一体推进选拔、培养、评价，建强课程、教材、师资等关键要素，全面提高人才自主培养能力。

对于高水平行业院校来说，深刻洞察行业发展趋势、与行业产业发展同频共振，是提升人才培养质量的重要因素。当前，信息化、数字化、智能化快速发展，催生了传统行业的技术升级和模式变革，人才需求随之变化。切实提升人才培养的质量，适应行业发展需要，高校须具备前瞻性眼光，以需求为导向整合学科专业、统筹相关资源，精细化制定人才培养方案。

以北京建筑大学为例，面对建筑行业数字化、工业化、智能化转型，学校成立未来建筑技术学院，搭建拔尖创新人才培养改革试验田，力求在本博贯通、全程导师制、个性化培养、国际化交流方面实现突破。学校还将人工智能、数字教育融入人才培养全过程，以学生为中心进行教育资源配置，并针对国家重大需求及建筑技术领域关键问题，提升学生的人文底蕴、科学精神和创新能力。

高水平学科体系建设，事关人才培养成效。当前，我国正处于全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期，高校须努力提升原始创新能力，以更科学的学科体系支撑人才培养和创新实践。为此，高校应围绕国家战略，加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，提升人才培养质量。北京建筑大学瞄准国家战略需求和首都城市发展需要，完善学科布局、调整学科结构、做优学科基础、做强优势学科、做实交叉学科，让大数据、云计算、人工智能等前沿技术为传统行业插上腾飞的翅膀，打造协同创新的一体化跨学科研究平台，为人才培养提供肥沃土壤。

国家发展靠人才，民族振兴靠人才。北京建筑大学将勇担为党育人、为国育才的光荣使命，紧扣国家战略、对接行业需求、夯实学科体系、服务区域发展，培养更多面向未来的规划师、设计师、建筑师，锻造更多实事求是、精益求精的大国工匠，引导青年将个人奋斗目标融入强国建设、民族复兴的宏伟蓝图。

（作者为北京建筑大学党委书记，本报记者吴月采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年06月18日 05 版）

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