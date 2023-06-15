本报记者 金振娅

原标题：边陲小县有个“院士朋友圈”

“乡村四月闲人少，才了蚕桑又插田。”宋朝诗人翁卷《乡村四月》描摹的场景，如一幅动图，在今天的云南省普洱市澜沧县上演……

这里的村民，一年四季闲不住。

三七、茶叶、柑橘、冬季马铃薯、冬早蔬菜，一季连一季的劳作，让曾经冬季“追着太阳晒太阳”的村民们彻底换了活法。

凭借中国工程院“产业+技能”的扶贫模式，这个位于西南边陲的全国唯一拉祜族自治县，2020年实现了从深度贫困的“直过民族区”到“科技扶贫示范县”“一步千年”的历史性跨越；2021年，他们迈上了乡村振兴新征程。

澜沧县有20个乡镇165个村子，在村民心中，院士是带着他们脱贫致富的领路人。

而在8年前的2015年，竹塘乡战马坡村村民李福，还“只会写名字，哪里会知道院士是做什么的？”

当听说有一个院士团队来搞科技扶贫，与李福一样与土地打了半辈子交道的村民们，也不过是倚在杂草滋生的墙边“款款”（云南方言“闲聊”），没有啥子兴奋。“这个朱有勇院士来还不就是走走过场，不知道能待几天，给点扶贫费花花才更好在（云南方言‘舒服’）。”

那一年，脱贫攻坚战在中国大地打响，中国工程院结对帮扶云南省普洱市澜沧县。在这个从原始社会直接进入社会主义社会的“直过民族”聚居区，有13.93万农村建档立卡贫困人口，贫困发生率为31.05%。

“开展定点帮扶，是党中央着眼推动区域协调发展、促进共同富裕作出的重大决策。”常年深耕植物病理学的朱有勇院士自告奋勇，全然忘了自己已年近花甲。

一入村子，映入眼帘的“穷景”，让他一阵阵心酸。

“这是树枝倒插都能生根发芽的地儿，百姓不应该受穷啊！”2016年，在澜沧县挂职副县长的中国工程院干部张文韬，见证了朱有勇院士带领团队“连轴转”的拼劲和韧劲，他们一起研究田间地头“脱贫经”，运用科技的力量，“激活”当地长期被闲置的自然资源。

村民们都没想到这个院士一待就是8年，有时朱有勇卷起裤腿下地干活的利索样，会让村民恍惚，“这是农民还是院士？”

相对资源闲置，村民们落后的观念更让朱有勇焦急，澜沧全县人均受教育年限仅为6.3年。

扶贫还要扶志，致富要先治心。

朱有勇有晨跑的习惯，每天早上绕着村子跑4圈，每圈1公里。看着60多岁的院士坚持锻炼，习惯太阳高照还在被窝里懒着的村民再也睡不着了。

“只要想脱贫致富、渴望学习实用技术的当地农民，都可报名参加，没有任何年龄、学历限制。”全国职校首家院士专家技能实训班开班，“毕业”成绩就是用所学作物的种植产量或所饲养畜禽的生长情况来说话。

朱有勇只有一个要求——学员必须参加军训，必须改变长期因贫困滋生的萎靡状态。

“培训班不收费，还管吃管住、免费发迷彩服和胶鞋！”入班时不敢相信，结业时更不敢相信——酒井乡坡头老寨村民马正发，因为种出了班里最大的土豆而获奖，奖牌至今挂在他家门口。

越来越多的村民来到这里学习技能。8年来，上百位院士专家先后与学员同吃同住同劳动，开设蔬果种植、禽畜养殖等技能实训班共42个班次，培养的2840名技能人才全部脱贫，其中许多学员还成为技术能手和致富带头人，带动了亲戚朋友乃至整个村寨增收致富。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。

“切断贫困代际传递，对持续巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴意义重大。”秉持这一理念，朱有勇等14位院士联名提议建设澜沧县职业高中新校区。

2022年9月，这座辐射普洱市边三县、由王建国院士团队规划设计的新校区投入使用，迎来首批入学新生1400余人。

2023年4月，澜沧县拉巴乡组织2023届部分学生到澜沧县职业高级中学参加了“2023年职业教育活动周”活动。

“给我印象最深的是烹饪专业学生做的糕点，做法很新颖，比蛋糕店的还好吃。看来，只要肯学，就一定能成为有技能的新农人。”李敏（化名）参观后深有感触。

澜沧处处皆山。昔日，98.8%的山区面积阻滞了它迈向现代化的脚步；而今，重重青山，见证着这片土地乡村振兴的蝶变。

澜沧县的“院士朋友圈”越来越大了。“院士组团”陆续为澜沧县招来了“金凤凰”——总投资11.23亿元、年产3.2万吨的安琪酵母（普洱）有限公司在这里落户，云天化现代农业高标准蔬菜产业示范园投入运营，旱种水稻、蓝莓、湖羊等新项目新产业开始培育，澜沧黑猪选育、甜龙竹种植、茶产业提质增效等科技帮扶项目也实施起来。

“四月秀葽，五月鸣蜩。”澜沧县职业高中新校区门前，每一位来澜沧县帮扶的中国工程院院士，都会在这里栽下一棵树。现在，“院士林”已种下了62株印度紫檀和海南黄花梨。

正在澜沧挂职副县长的中国工程院干部黄永依旧很忙，“乡村振兴是新目标，走出贫困的澜沧人心气可高了！”“院士林”寓意科学、创新、奉献、传承和希望，带着澜沧人对乡村振兴的美好期盼，澜沧人的“院士朋友圈”马不停蹄，越干越有劲儿！

（记者 金振娅）

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