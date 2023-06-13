原标题：“小候鸟”驿站撑起一片爱的天空

“实在不好意思，今天下班晚了，多亏你们帮我照看孩子！彤彤，和阿姨说再见！”6月10日晚上7点45分，河北省秦皇岛市海港区河东街道工人南里第二社区居民刘全急匆匆走进“小候鸟”驿站教室，接走6岁的女儿彤彤，并连声对社区工作人员道谢。

刘全一家来自甘肃，两年前和妻子来到海港区从事外卖送餐工作。据了解，在工人南里第二社区，像刘全一家这样的新业态新就业者还有很多。他们由于工作繁忙而无暇顾及子女，孩子放学后、假期中无人看管的问题成为家长们头疼的一件大事。社区关注到了这种情况，千方百计想办法解决这个问题。2015年起，工人南里第二社区新时代文明实践站成立后，发动辖区共建单位职工和社区工作者、党员志愿者、热心居民等人员，建立“小候鸟”驿站，为辖区新业态新就业群体的子女提供学习辅导和生活照顾等志愿服务。

开设“小候鸟”爱心托班，解决居民后顾之忧。社区针对辖区从事快递配送、外卖送餐、网约车驾驶等人员不能按时接孩子的实际情况，免费开设“小候鸟”爱心托班，解决孩子们放学后至父母下班到家前这段时间内的看护问题。

“梅子黄时日日晴，小溪泛尽却山行……”每到下午放学时间，“小候鸟”们在社区志愿者的护送下，一边复习背诵着古诗，一边排着整齐的队形返回社区，然后在社区教室里安静地写作业、阅读图书，等待爸爸妈妈下班接他们回家。来自河北农业大学海洋学院的大学生志愿者们还会对孩子们进行课业辅导。“说实话，孩子的功课我们真辅导不好。家门口的社区爱心托班，不仅让孩子放学之后有地方待，还能辅导写作业，我们放心又省心。”刘全感激之情溢于言表。

为丰富孩子们的课余生活，“小候鸟”驿站还积极开拓社会资源，以节日假期、季节时令等为时间节点，采用问卷调查的形式，让孩子们自主选择感兴趣的方向性活动，利用社区新时代文明实践站等场地，开展公益周末学堂活动。从一开始的场地有限、家长有疑虑、课程相对单一，发展到现在不仅有专门的教室，还设置了“标准+特色+公益”的课程，从开展围棋、乒乓球等文体娱乐类活动，到种植采摘、收纳整理等劳动实践类活动；从扶老慰孤、创文创卫等志愿服务活动，到公益课程“五老”讲“四史”、民警普法，再到开展博物馆、工厂参观等特色教育讲座研学……“小候鸟”周末学堂兼顾孩子们的课内学习、课外活动及兴趣爱好，丰富了孩子们的周末假期生活。

“我们要把‘小候鸟’驿站建成一个‘暖心巢’，给孩子们和他们的家庭提供全方位的贴心服务，为他们亲子关系、家庭关系的改善创造条件。”工人南里第二社区党委书记、居委会主任曹雪晶介绍，缺少父母的关心陪伴，缺乏有效的沟通交流，不仅会影响少年儿童自身性格的形成，也会影响家庭亲子关系的发展。这一现状在忙于生计的新业态新就业群体家庭中更为明显。为此，社区除了组织共建单位为孩子们提供义务理发、视力检查、口腔护理等常规服务，“小候鸟”驿站还定期举办团体心理沙龙，邀请专业的心理咨询老师讲解少年儿童心理特点，传授正确的交流技巧，引导家长共情体验、换位思考、书信往来等形式和孩子搭建稳固的沟通桥梁。不定期举办亲子趣味运动会，给平时忙于工作的父母提供一个陪伴孩子的机会，让他们在轻松欢乐的运动项目中增进亲子感情。

8年来，“小候鸟”驿站为辖区少年儿童提供志愿帮扶1150余次，受益青少年累计达5000余人次，一批批“小候鸟”在这里茁壮成长、振翅起飞，开启了他们翱翔逐梦的新天地。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 胡月达）

(责编：郝孟佳、孙竞)