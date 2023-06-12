活动现场。北京航空航天大学供图

人民网北京6月12日电 （记者李依环）10日，高校工程教育课程思政联盟（下称“联盟”）成立大会暨首届高校工程教育课程思政论坛在北京航空航天大学沙河校区举行，来自教育部、工信部、中国高等教育学会等相关部门负责同志，以及全国各地60余所高校代表现场参会。

据悉，联盟由北京航空航天大学联合浙江大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、电子科技大学、北京交通大学等单位共同发起成立，北京航空航天大学党委书记赵长禄担任联盟理事长。联盟旨在聚焦工程教育课程思政核心要素，构建工程教育课程思政方法体系，以汇聚各方力量、搭建交流平台、促进资源共享为目标，全力打造“三个一批”优秀样板，建成一批特色课程思政课程、凝练一批典型课程思政案例、培养一批优秀课程思政教师。

对于联盟的发展建设，教育部高等教育司副司长武世兴指出，一要在拔尖创新人才培养中推进课程思政建设，进一步加强科学教育、工程教育，加强拔尖创新人才自主培养，努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍；二要在构建中国自主知识体系中推进课程思政建设，在专业建设、课程建设和实践教学中精心做好教学设计，深入研究育人目标，创新实践教学模式，达到“如盐化水”“润物无声”的育人效果；三要在教育数字化战略行动中推进课程思政建设，要深入探究数字时代学生成长成才规律，提升课程思政育人效果。

工业和信息化部人事教育司副司长朱秀梅指出，联盟的成立对推动思政工作与工程教育深度融合、深化人才培养模式改革、加快高水平工程人才培养有重要意义。她强调，课程思政最重要的是要突出“融”字，启智润心、润物无声。工程教育培养的是大批服务经济社会主战场的工程技术人才，对人才的“德”有特殊要求，对课程思政融入的内容、方式、效果也有特殊要求。要坚持立德树人，把价值导向融进去；坚持能力为要，把工程素养融进去；坚持学科交叉，把系统思维融进去；坚持校企共建，把工业文化融进去。

中国高等教育学会副会长李家俊指出，高校工程教育课程思政联盟承担着为高校工程教育铸魂的重要使命。希望中国高等教育学会和联盟开展更多深层次的交流合作，以全员、全程、全方位的视角持续改进新工科课程思政，探索形成中国特色、世界水平的新工科教育新范式，打造世界工程创新中心和人才高地，培养新时代和引领未来的、具有扎实工程知识和深厚人文底蕴的复合型创新型人才，支撑社会主义现代化强国建设。

“全面推进课程思政建设是新时代高校思想政治工作的重要举措，是构建‘三全育人’工作体系的必然要求，是‘大思政课’建设新格局的重要组成。工程科技是改变世界的重要力量，工程教育是建设创新型国家和实现高水平科技自立自强的战略支撑。发起成立‘高校工程教育课程思政联盟’，就是要搭建共享平台、把握教育规律、构建育人生态，推动高质量工程教育课程思政科学发展。”赵长禄在发言中表示。

赵长禄指出，推进工程教育课程思政建设，一要坚守育人使命，要紧密围绕培养什么人、怎样培养人和为谁培养人这个根本问题，秉持结合实践、以事实案例教育引导学生坚定爱党爱国信念、勇担科技报国使命；二要融合育人要素，要结合工程教育规律，推动思政教育与学科、专业、课程特色等深度融合，使知识线、思政线齐头并进，在“融合”上下功夫；三要整合育人资源，要紧紧围绕构建工程教育课程思政方法体系，形成覆盖课堂、校园、社会，“点线面”一体的育人生态圈。

活动当天，首届高校工程教育课程思政论坛同期召开，与会嘉宾围绕“课程思政教学设计创新与示范课打造”“教育数字化背景下‘数字思政’的应用与创新”“‘大思政’背景下思政课程与课程思政融合研究”等专题作了报告。

(责编：郝孟佳、熊旭)