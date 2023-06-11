本报记者 张义钊 柴逸扉

红烧狮子头、西红柿炒鸡蛋、米饭和玉米粥……中午时分，河南省商丘市虞城县沙集乡郑海村，郑海小学的孩子们正在食堂里津津有味地吃着刚送来的营养午餐。有的孩子全部吃完之后，又去打了一些自己喜欢的菜。

“你们看，有荤有素。”徐行安在郑海小学已从教30多年，他一边帮孩子们打菜一边高兴地说，“农村义务教育学生营养改善计划（以下简称“营养改善计划”）实施以来，孩子们长得更高更壮了！”

在国家实施营养改善计划之前，孩子们上学都要自己带饭。许多孩子是留守儿童，带到学校的饭菜种类单一，基本没有荤菜。由于当时条件有限，饭菜放凉了也没有加热设备。在营养改善计划刚实施的几年里，由于承包营养餐供应的个人经营不规范，营养餐难免菜品单调、营养不均衡。

2017年，虞城县通过统一招标，开始由中标的供餐企业统一为各乡镇中小学提供午餐，从此孩子们的午餐更丰富、更可口了。也是在这一年，郑海小学新建了标准化餐厅，孩子们吃饭的环境也变得更舒适宽敞了。

“现在孩子们中午不仅能吃上热乎乎的饭菜，而且顿顿都有肉。”郑海小学校长徐涛介绍。

来到沙集乡学校营养餐供餐企业的备餐车间，记者在进入参观时需要穿好防护服、鞋套，戴好防护帽。车间内通风情况良好，地面整洁，员工们备菜、炒菜、打包分发，用于打包的容器均带有防尘保温功能。

墙上的健康公示栏里，张贴着车间每名员工的健康证。“车间里的每名配餐人员在上岗前都需要去县里医院做体检，每天公司还会对上班员工进行晨检，坚决杜绝员工带病备餐。”负责现场管理的邵经理介绍，“除此之外，公司雇用的部分员工就是学生家长。不仅能带动就业，还可以让家长们直接参与菜品的清洗加工。”

为保证孩子们的用餐安全，午餐所需的食材都是由供餐企业当天统一采购、统一检测、统一配送，从源头上保证菜品的新鲜和安全。

要让孩子们吃饱吃好，不仅要严要求还需高标准。“对于每天的餐量，我们是按照每个学生肉类不低于60克，蔬菜不低于280克，馒头不低于180克或米饭不低于280克的标准准备。”邵经理拿着一周的菜谱说，“午餐基本是一荤一素，而且保证每天不重样。不仅如此，我们还定期与学校师生进行交流，根据孩子们的饮食偏好，动态调整菜谱，争取让孩子们吃得更营养、更健康。”

“同学们在长身体，当然要吃好！有的孩子中午能吃好几个馒头，说比家里做的还好吃！”徐涛兴奋地说。

如今在郑海小学，孩子们不仅能吃上热饭、好菜，还可以在拥有多媒体设备的教室里上课，使用多种体育器材参加活动，阅读各种类型的书刊……校园生活变得越来越精彩。

《 人民日报 》（ 2023年06月11日 02 版）

(责编：李依环、孙竞)