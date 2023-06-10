中新网北京6月10日电(韦香惠)10日，2023全国高考将全部落幕，目前，全国多地陆续公布志愿填报时间。按照教育部规定，今年各省(区、市)录取工作应于7月上旬开始，8月底之前结束。其中本科第一批次或本科普通批次录取原则上应在7月15日之前开始，月底之前结束。

多地公布志愿填报时间

目前，北京、江苏，河南、湖南等多个省份已经公布高考志愿填报时间。北京的本科志愿在高考成绩发布后填报，首次志愿填报安排在6月27日至7月1日，征集志愿填报时间根据录取进程进行安排。

6月26日、27日是较多省份开始填报志愿的时间，比如河南、湖南、海南、甘肃等省份是在这两天开始填报。

其中，河南省分3个阶段填报：6月26日8:00—28日18:00，军队招飞、本科提前批(公安、司法专科随该批)、国家专项计划本科批、艺术本科提前批、对口招生(本、专科)志愿填报；6月30日8:00—7月2日18:00，艺术本科A段、艺术本科B段、特殊类型招生、本科一批、地方专项计划本科批、本科二批志愿填报；7月4日8:00—6日18:00，专科提前批和高职高专批志愿填报。

同样分3个阶段填报的还有陕西省。提前批次(含文史类、理工类专科、艺术类专科和体育类专科)、单设本科批次、本科一批、职教单招(本、专科)志愿在6月24日12：00至6月27日12：00填报；本科二批志愿在本科一批录取结束后填报；高职(专科)志愿在本科二批录取结束后填报。

21种新专业首次招生

今年4月，教育部公布了2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。据悉，2022年列入目录的新专业共21种，另外还有925个专业点被撤销。目前，本科专业目录共包含93个专业类、792种专业。

新增专业中不少与社会需要紧密相关。南京特殊教育师范学院新增的孤独症儿童教育、无障碍管理，中华女子学院新增的家庭教育；有的与城乡建设紧密相关，海南大学新增的乡村治理，北京林业大学新增的国家公园建设与管理。

还有一些专业关乎前沿技术发展，比如，清华大学新增的地球系统科学，华南理工大学新增的生物材料，东南大学新增的未来机器人、电动载运工程。

在最新发布的普通本科专业目录中，工学门类下首次增设了交叉工程专业类，未来机器人专业就是交叉工程类下的首个，也是目前唯一的专业。

哪些专业吸引力强？

近年来，医学专业人气持续增加。高考志愿填报服务平台“掌上高考”上的数据显示，专业人气排序中，临床医学的人气值高居榜首。

与此同时，今年高校本科新增专业中，生物统计学也是设立学校最多的新专业，中国药科大学、广东医科大学等5所高校设立。

在就业收入方面，工学专业似乎更有优势。根据麦可思研究院发布的《2023年中国本科生就业报告》，2022届本科毕业生月收入最高的10个本科专业均属于工学类。最高的是信息安全，月收入7579元，信息工程、数据科学与大数据技术、软件工程3个专业月收入也都超7000元。

今年5月，国家统计局发布的2022年平均工资数据也显示，就业人员年平均工资水平排在前三位的行业均为技术含量较高的信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，科学研究和技术服务业。(完)

(责编：卫嘉、白宇)