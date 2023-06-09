中新社北京6月9日电 (记者 徐婧)北京世界文化遗产保护管理联盟9日成立。北京将积极发挥联盟优势，努力为打造世界文化遗产整体群落提供“北京模式”。

北京地区现有7处世界文化遗产，分别为长城、北京故宫、周口店北京人遗址、颐和园、天坛、明十三陵、大运河。

记者从北京市文物局获悉，北京世界文化遗产保护管理联盟是由该局牵头，联合北京7处世界文化遗产共同组成的世界文化遗产保护管理交流服务平台。联盟旨在加强阐释和展示世界文化遗产的突出普遍价值，促进提升北京地区世界文化遗产整体保护管理水平，打造“世界遗产在北京”文化品牌。

9日举办的联盟成立大会审议通过了联盟章程，推举北京市文物局局长陈名杰为联盟主席，推举故宫博物院为联盟首届轮值单位。

北京市文物局表示，北京将以联盟方式汇聚遗产地保护管理力量，形成整体优势。积极发挥联盟优势，增强北京地区遗产地的凝聚力，推动文明对话，努力为打造世界文化遗产整体群落、促进历史文化名城保护与城市社会发展共荣共生提供“北京模式”。

联盟将扩大“太和论坛”、八达岭长城高峰论坛等已有论坛的文化影响力，举办世界文化遗产摄影大赛，加强文化交流、城市交往，解决各遗产地的发展问题，打通遗产地与世界遗产组织的沟通渠道，共建文化遗产保护责任共同体。

未来，北京将进一步加强与相关国际遗产组织联系，积极落实以遗产合作为主导的国际文化交往，加强与其他国家世界遗产的经验交流和保护合作，以世界遗产为桥梁，推进文明互鉴走深走实。

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