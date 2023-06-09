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北大光华管理学院与湖北枣阳共建思想政治实践课教育基地

2023年06月09日16:40 | 来源：人民网-教育频道
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日前，北京大学光华管理学院与湖北省枣阳市共建北京大学思想政治实践课教育基地签约暨授牌仪式在京举行。

新基地授牌仪式

新基地授牌仪式

本次仪式是北京大学光华管理学院2023年“踔厉奋发赴山河”“沃土计划”思想政治论坛活动的议程之一。据悉，“沃土计划”是北京大学光华管理学院开展的一项重点社会实践项目，自2012年启动以来，已先后在全国各地建成多个实践基地，成为广大北大学子体察国情社情民情的重要平台。2019年，该项目被纳入北京大学思政实践课程。

光华管理学院以此次论坛为契机，面向广大实践基地推出北大光华“奋楫笃行向振兴”乡村振兴专题培训课程，内容涵盖宏观经济、农业产业发展、乡村振兴政策、基层组织治理、乡村党建引领等模块。

近年来，枣阳市着力加强人才队伍建设，实施精细化人才服务，全力优化人才发展环境，出台《关于加强和改进新时代人才工作加快建设“襄随南”毗邻地区人才中心的实施意见》等“1+4”人才政策文件，为人才提供全要素、全周期、全方位的服务。（李依环、陈磊、实习生宋梦真）

(责编：孙竞、熊旭)

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