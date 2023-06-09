人民网北京6月9日电 日前，清华大学举行秀钟书院成立仪式暨书院院长聘任仪式。据悉，该书院将按照学校实体机构运行，拟于今年开始招生，聘请清华大学环境学院教授胡洪营担任院长。

记者了解到，秀钟书院成立后，将在全校范围内聘请由院士名师领衔、知名教授组成的顶尖学者队伍担任学生导师。书院设置能源与气候变化、资源利用与循环、生态环境与健康、可持续城市与设施、绿色经济与全球治理等5个多学科深度交叉融通的培养方向。学生可根据个人志趣，选择特定方向进行学习，满足相关条件的学生也可选择传统专业领域开展学习，获得相应学位。

清华大学校长王希勤表示，秀钟书院致力于培养全球绿色发展的引领者，将有力推动可持续发展亟需的跨学科领域的交叉和融通，突破以专业为基础的知识传授模式，培养可以应对未来挑战的新型人才。

对于书院未来的发展，王希勤指出，希望秀钟书院在发展建设中坚持以高质量发展为主题，把人才培养质量放在第一位，主动创新体制机制和育人模式，积极营造“从游”“伴游”的环境，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴、为人类社会的可持续发展贡献智慧和力量。

“‘基础宽厚、工管融通、多元胜任’是秀钟书院的培养特色。”胡洪营在发言中表示，秀钟书院以促进人与自然和谐共生、造就全球绿色发展的引领者为使命，致力于培养深入理解社会与自然的相互关系、掌握解决全球可持续发展面临的重大挑战的跨学科知识、系统思维能力强、科技创新能力突出的复合型拔尖创新人才。

胡洪营介绍，书院学生将掌握宽厚的数学、物理、化学、生态、人文、社会、信息与大数据、资源、能源、环境等学科的基础理论和扎实的工程学、管理学与经济学等多学科交叉融通的专业知识，具有成为科技创新领导者、绿色产业开拓者和全球治理推动者应具备的多元素质。（孙竞、实习生郑舒怡）

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