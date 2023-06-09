人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

清华大学秀钟书院成立 拟于今年开始招生

2023年06月09日11:15 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京6月9日电 日前，清华大学举行秀钟书院成立仪式暨书院院长聘任仪式。据悉，该书院将按照学校实体机构运行，拟于今年开始招生，聘请清华大学环境学院教授胡洪营担任院长。

记者了解到，秀钟书院成立后，将在全校范围内聘请由院士名师领衔、知名教授组成的顶尖学者队伍担任学生导师。书院设置能源与气候变化、资源利用与循环、生态环境与健康、可持续城市与设施、绿色经济与全球治理等5个多学科深度交叉融通的培养方向。学生可根据个人志趣，选择特定方向进行学习，满足相关条件的学生也可选择传统专业领域开展学习，获得相应学位。

清华大学校长王希勤表示，秀钟书院致力于培养全球绿色发展的引领者，将有力推动可持续发展亟需的跨学科领域的交叉和融通，突破以专业为基础的知识传授模式，培养可以应对未来挑战的新型人才。

对于书院未来的发展，王希勤指出，希望秀钟书院在发展建设中坚持以高质量发展为主题，把人才培养质量放在第一位，主动创新体制机制和育人模式，积极营造“从游”“伴游”的环境，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴、为人类社会的可持续发展贡献智慧和力量。

“‘基础宽厚、工管融通、多元胜任’是秀钟书院的培养特色。”胡洪营在发言中表示，秀钟书院以促进人与自然和谐共生、造就全球绿色发展的引领者为使命，致力于培养深入理解社会与自然的相互关系、掌握解决全球可持续发展面临的重大挑战的跨学科知识、系统思维能力强、科技创新能力突出的复合型拔尖创新人才。

胡洪营介绍，书院学生将掌握宽厚的数学、物理、化学、生态、人文、社会、信息与大数据、资源、能源、环境等学科的基础理论和扎实的工程学、管理学与经济学等多学科交叉融通的专业知识，具有成为科技创新领导者、绿色产业开拓者和全球治理推动者应具备的多元素质。（孙竞、实习生郑舒怡）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部