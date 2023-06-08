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家庭教育学科建设论坛暨人才培养研讨会举办

2023年06月08日15:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月8日电 （记者孙竞）近日，中华女子学院（全国妇联干部培训学院）在京举办“家庭教育学科建设论坛暨人才培养研讨会”。论坛围绕家庭教育研究动态、家庭教育学科发展基本问题、家校/园社协同育人、家庭教育人才培养等内容展开，家庭教育领域的专家、教师、社会组织与行业工作者等相关人员参会。

教育部教育学类专业教学指导委员会主任、清华大学教授谢维和指出，家庭教育需要重视一定的礼仪，比如长幼有序、尊老爱幼等等。家庭是人们生活的港湾，也是儿童与青少年接触最密切、对他们成长最重要的教育环境。中国文化中“齐家”思想蕴含的“精明”治家、“规矩”治家、以及“礼仪”治家的道理强调了家庭的和谐，为现代家庭建设和教育的实施提供了文化基础。

中国儿童中心党委书记、全国妇联家庭教育研究指导中心主任丛中笑谈到，要正确认识立德树人，抓住道德发育的关键期，进行家校社协同育人。家长要树立正确的成长观、成才观。要进行自信、自立、自律“三自”与爱的教育、意志教育、哲学教育、生命教育“四教育”，构建学校家庭社会协同育人机制。她建议推进家庭教育学科建设，充分发挥家庭、家教、家风在基层社会治理中的作用。

“家庭教育数字化转型应坚持内容数字化、组织数字化与技术数字化。”教育部课程教材研究所专题中心主任张广斌表示，在数字时代，家庭教育出现了一些新的变化，主要包括信息化、数字化、个性化、互动性、开放性、创新性以及挑战性。在数字时代，大数据对于符合个人偏好的信息进行推送，带来了数字伦理教育的问题。家长需要紧跟时代发展，善于利用数字技术，创新教育方法，以满足孩子在新时代的成长需求。

首都师范大学学前教育学院院长、教育部基础教育家庭教育指导专委会委员康丽颖谈到，由于家庭是在生活中培养人的，家庭教育更接近培养人的最初的含义，即通过养育来培养人。应当把家庭作为研究的现场，分析家庭教育活动的表现，寻求对家庭生活与教育关系的理解，表达对家庭教育研究的思考。教育时应纠正健康问题、行为问题与习惯问题，乘势而育，遵循自然与社会秩序，拥有智慧之爱，进行理性约束，促进儿童的身心健康与幸福成长。

日前，中华女子学院获批设置全国首个家庭教育本科专业。中华女子学院副院长薛小丽表示，学校在2018年成立了家庭建设研究院，未来将举全校之力，切实推动家庭教育专业高质量发展，构建新时代家庭教育学科体系。

(责编：李依环、熊旭)

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