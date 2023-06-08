近日，由北京教育志编纂委员会办公室（2021年更名为北京市教育档案馆）组织编写，北京大学教授程道德主编的《中国近现代高等教育文物史料图鉴》（以下简称《图鉴》）出版发行。

据悉，该书历时七年编写完成，分为“章程校刊校徽卷”“聘书卷”“教师授业卷”“学生入学修业卷”“毕业证书卷”“同学录卷”“校长遗墨卷”七卷共九册，通过法规章程、授业文书、校长遗墨等1800余件/套珍贵史料，还原了从1862年京师同文馆建立到1952年院系调整的大学年代。

其中，《章程校刊校徽卷》收录的京师大学堂章程，由梁启超起草，康有为审定，既是维新变法的产物，又是近代中国高等教育最早的学制纲要，具有很高的史料价值。《聘书卷》收藏展示入编北京大学（京师大学堂）、清华大学（清华学校）等一批名校延聘名师的聘书全貌180件。《校长遗墨卷》集得清末至20世纪200余位大学校长之书法数百帧，覆盖当年著名高等学府百余所，蕴含丰富细节与掌故。

据了解，《图鉴》是中国高等教育史总结性图录，是一部具有丰厚文化内涵、较高学术品位、简明易懂的专题史读物。该书的出版发行也是北京市教育档案馆在教育史研究领域取得的又一重要成果。（孙竞、实习生宋梦真）

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