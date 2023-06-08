朱 贺 文/图

图为香港学生在展区内制作柠檬红茶。

“这是台湾街头最常见的冬瓜茶，大家快来品尝！”在近日举办的第十八届北京语言大学文化节上，该校台生丁芊瑜和同伴把亲手制作的台湾小吃带到校园田径场的展台，吸引众多参观者排队购买。

时隔3年，北京语言大学重启校园文化节，吸引逾3万名师生和嘉宾参观游览。细雨中步入该校田径场，香港、澳门、台湾展棚前人头攒动，各具特色的美食特产、手工艺品和趣味游戏令观者驻足互动。

在丁芊瑜所在的台湾展区，101大厦、九份阿妹茶楼、台北故宫博物院等台湾地标建筑的照片张贴在上方；展台前则是夜市常见的“戳戳乐”游戏，参与者可获赠软糖和印有珍珠奶茶、烤玉米等特色小吃图案的贴纸。

阵阵烘焙香味从澳门展区飘来，澳门同学正在制作的三明治面包备受参观者喜爱。这种以吐司片、碎培根肉、巧克力酱或玉米粒为原料的食品，是澳门常见的特色小吃“飞碟”。

该校澳门学生林倩玉介绍，除“飞碟”外，他们还带来了当地特色饮料“菊蜜”，制作原料特地从澳门运来；同时设有澳门知识普及板块，来增进参观者对澳门的了解。

最受欢迎的当属香港展区的柠檬红茶，“为制作这款饮料，一上午已经消耗了40升纯净水。”法语系大二港生邝芷珊介绍，展区中印有钟楼、维多利亚港和旺角等香港元素的礼品袋和明信片，均由该校港生设计。同学们都很期待此次文化节，为此筹备近1年时间。

展区的“港星识几多”游戏环节，数十名港星的照片张贴在展板上，参与活动的内地同学也几乎全部认识。“对于内地观众来说，这些常常出现在香港电影和TVB电视剧中的身影并不陌生。”邝芷珊说。

文化节特设“跨越山海·相会北语——港澳台学子行路祖国主题展”，展出了《我们的国家我们的安全》绘本、“一国两制”知识台历等。台历编委会主任吕英杰说，期待通过北京语言大学这一平台，加强“一国两制”知识的普及与宣传，加深海内外青年对相关内容的认知与了解。

(责编：郝孟佳、熊旭)