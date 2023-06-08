本报记者 贺林平

“7年里，600多堵艺术墙，13万多块砖，在手里砌了拆、拆了又砌”“每天的训练都汗如雨下，即便石灰水漂白了指甲，也不觉得苦和累，反而乐在其中”……

近日，世界技能大赛砌筑冠军伍远州来到中建五局华南公司“超英杯”劳动竞赛现场，用亲身经历为参赛的工匠兄弟加油打气。

“一束光照亮一群追光的人！”伍远州口中的“一束光”，是自己的偶像、全国劳动模范、全国技术能手邹彬。他16岁跟随父亲成为一名砌匠，2015年夺得第四十三届世界技能大赛优胜奖，实现中国代表队在砌筑奖项上“零”的突破；如今已成长为中建五局总承包公司的一名项目质量总监。

2015年8月16日，邹彬以砌筑的方式站上世界技能大赛领奖台的喜讯传来，刚满16岁、同样学建筑的伍远州毅然下定决心，也成了“追光的人”。

然而，“追光”的道路注定荆棘满途：经历了一次次选拔，先后拿到第四十四、四十五届世赛砌筑项目全国选拔赛的入场券，却都遗憾折戟最后一轮；来到中建五局长沙建校这个冠军的摇篮后，每天与砖块和砂浆打交道，不断重复“一铲灰、一块砖、一揉压”的枯燥动作；踌躇满志时，原定于2022年举办的第四十六届世界技能大赛因疫情被迫取消……其间，有急需高技能人才的地方企业，发来100万元高额补贴的合作邀请，伍远州还是选择继续踏上“追光之旅”。

守得云开见月明。世界技能组织举办2022年世界技能大赛特别赛，伍远州终于抓住了人生中这一次机会，为国出征。

然而，当2022年11月22日来到梦寐以求的赛场，伍远州却发现，比赛用砖比平时训练用砖厚了2厘米，重量高达6斤，表面还布满毛刺。措手不及的他，不得已选择戴手套比赛，全然失去了训练时的手感。砌筑进行到后半部分，偏高的墙体，又让这个小个子的广东小伙吃了苦头，一天下来，被高大的欧洲选手拉开了不小差距。

“这是为国出征，坚持下去，绝不能放弃！”顶着巨大压力的伍远州，内心的声音一直在呼喊。他毅然决然取下手套，手上的铲刀越挥越快，揉压的动作更加利索，完全沉浸在自己的世界。“当终场哨声响起，我才发现握砖的手已经完全僵硬，而且磨出了血。”

22小时的比拼落下帷幕，依靠第三模块的力挽狂澜，伍远州追回比分，成功夺冠。“当我站上最高领奖台，会场上一面面五星红旗汇成了红色的光。能成为其中的一束光，我无比自豪。”

似乎是受伍远州动情讲述的感染，140名来自省市重点工程施工一线的青年基建工匠，在随后的比武中画图量线、挥铲拌沙，赛得认真专注，热火朝天。最终，42名青年工匠从测量、CAD绘图、砌筑等8个项目中脱颖而出，获得奖项。“坚持追光的伍师兄，把自己变成了一束光；如今，更多的‘我们’又成了新的‘追光人’。”获得测量技能比武一等奖的孟亚周感慨。伍远州的3个徒弟，又在积极备战第四十七届世界技能大赛，接续传好技能报国“接力棒”。

中建五局华南公司党委副书记、工会主席郭连山表示，接下来将继续以“超英杯”劳动竞赛、“信和夜校”等品牌工程为载体，为青年员工成长成才“给平台、搭舞台、建机制、铺通道”，全面提高广大职工能力素质，为建设粤港澳大湾区提供强大的人才保障。

《 人民日报 》（ 2023年06月08日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)