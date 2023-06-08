人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

以赛促训、锤炼本领，广东青年工匠——

靠技能成才 以技能报国

本报记者 贺林平
2023年06月08日08:45 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“7年里，600多堵艺术墙，13万多块砖，在手里砌了拆、拆了又砌”“每天的训练都汗如雨下，即便石灰水漂白了指甲，也不觉得苦和累，反而乐在其中”……

　　近日，世界技能大赛砌筑冠军伍远州来到中建五局华南公司“超英杯”劳动竞赛现场，用亲身经历为参赛的工匠兄弟加油打气。

　　“一束光照亮一群追光的人！”伍远州口中的“一束光”，是自己的偶像、全国劳动模范、全国技术能手邹彬。他16岁跟随父亲成为一名砌匠，2015年夺得第四十三届世界技能大赛优胜奖，实现中国代表队在砌筑奖项上“零”的突破；如今已成长为中建五局总承包公司的一名项目质量总监。

　　2015年8月16日，邹彬以砌筑的方式站上世界技能大赛领奖台的喜讯传来，刚满16岁、同样学建筑的伍远州毅然下定决心，也成了“追光的人”。

　　然而，“追光”的道路注定荆棘满途：经历了一次次选拔，先后拿到第四十四、四十五届世赛砌筑项目全国选拔赛的入场券，却都遗憾折戟最后一轮；来到中建五局长沙建校这个冠军的摇篮后，每天与砖块和砂浆打交道，不断重复“一铲灰、一块砖、一揉压”的枯燥动作；踌躇满志时，原定于2022年举办的第四十六届世界技能大赛因疫情被迫取消……其间，有急需高技能人才的地方企业，发来100万元高额补贴的合作邀请，伍远州还是选择继续踏上“追光之旅”。

　　守得云开见月明。世界技能组织举办2022年世界技能大赛特别赛，伍远州终于抓住了人生中这一次机会，为国出征。

　　然而，当2022年11月22日来到梦寐以求的赛场，伍远州却发现，比赛用砖比平时训练用砖厚了2厘米，重量高达6斤，表面还布满毛刺。措手不及的他，不得已选择戴手套比赛，全然失去了训练时的手感。砌筑进行到后半部分，偏高的墙体，又让这个小个子的广东小伙吃了苦头，一天下来，被高大的欧洲选手拉开了不小差距。

　　“这是为国出征，坚持下去，绝不能放弃！”顶着巨大压力的伍远州，内心的声音一直在呼喊。他毅然决然取下手套，手上的铲刀越挥越快，揉压的动作更加利索，完全沉浸在自己的世界。“当终场哨声响起，我才发现握砖的手已经完全僵硬，而且磨出了血。”

　　22小时的比拼落下帷幕，依靠第三模块的力挽狂澜，伍远州追回比分，成功夺冠。“当我站上最高领奖台，会场上一面面五星红旗汇成了红色的光。能成为其中的一束光，我无比自豪。”

　　似乎是受伍远州动情讲述的感染，140名来自省市重点工程施工一线的青年基建工匠，在随后的比武中画图量线、挥铲拌沙，赛得认真专注，热火朝天。最终，42名青年工匠从测量、CAD绘图、砌筑等8个项目中脱颖而出，获得奖项。“坚持追光的伍师兄，把自己变成了一束光；如今，更多的‘我们’又成了新的‘追光人’。”获得测量技能比武一等奖的孟亚周感慨。伍远州的3个徒弟，又在积极备战第四十七届世界技能大赛，接续传好技能报国“接力棒”。

　　中建五局华南公司党委副书记、工会主席郭连山表示，接下来将继续以“超英杯”劳动竞赛、“信和夜校”等品牌工程为载体，为青年员工成长成才“给平台、搭舞台、建机制、铺通道”，全面提高广大职工能力素质，为建设粤港澳大湾区提供强大的人才保障。

　　《 人民日报 》（ 2023年06月08日 13 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部