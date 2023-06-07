人民网北京6月7日电 （记者郝孟佳）据人社部官网消息，6日，人社部启动2023年百日千万招聘专项行动，以“职引未来 筑梦青春”为主题，利用100天时间集中为高校毕业生等群体提供超千万就业岗位，助力高校毕业生及各类劳动者求职就业。

岗位渠道多元拓展。创新推出“就业局长访企入园拓岗活动”，主动对接重点企业、政府投资项目、工业园区等，集中收集一批急需岗位信息。及时掌握基层机关事业单位、基层服务项目、基层管理和社会服务等岗位空缺情况，广泛收集一批招募（聘）岗位信息。动员经营性人力资源服务机构、行业协会、社会组织广泛参与，重点筛选一批适合高校毕业生学历层次、技能水平的岗位信息。

招聘活动内容丰富。聚焦需求量大、市场紧缺、发展前沿等领域，面向医药卫生、信息技术、先进制造、节能环保等重点行业，推出行业性专场招聘活动。聚焦高校比较集中、毕业生数量较多、流动就业需求较大的地区，推出区域性专场招聘活动。聚焦高校毕业生等青年，兼顾其他各类群体求职需求，推出不同定位、不同特色的群体性专场招聘活动。

线上线下协同发力。人社部将在中国公共招聘网、中国国家人才网开设线上招聘平台，轮次举办各类线上招聘活动。各地也将在本地公共招聘服务网站开设省级平台，同步发布招聘信息，开展各具特色的直播带岗、入企探岗、视频双选会、云招聘等线上活动，组织一系列线下招聘服务。

多方主体参与联动。中国纺织工业联合会、中国有色金属工业协会、中国汽车工业协会、中国快递协会、中国轻工业联合会、中国建筑业协会、中国保险行业协会、中国连锁经营协会等行业协会，中智集团、国投人力、智联招聘、58同城、前程无忧、猎聘网、BOSS直聘、一览英才网、丁香园、美团、医脉同道、卫人就业网、蚂蚁集团、阿里国际等市场主体将全程参与，推出面向不同行业、不同区域和不同群体的针对性就业服务。

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