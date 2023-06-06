杨湛菲

新华社北京6月6日电（记者杨湛菲）教育部要求各地各校强化师德学习教育，坚持师德违规“零容忍”，将个别“害群之马”坚决清除出教师队伍。

这是记者6日从教育部召开的师德师风建设工作推进暨师德集中学习教育启动部署会上了解到的信息。

教育部部长怀进鹏在会议上表示，截至目前，教育部已累计曝光12批86起违反教师职业行为准则的典型案例。今年全面推开教职员工准入查询制度，各地各校要做到新入职教职工查询全覆盖。这标志着师德违规黑名单制度全面建立，对出现严重师德违规人员实施教育全行业禁止进入。

教育部提出，坚持师德师风第一标准，在师范生培养、新教师入职教育和在职教师轮训中，把师德师风作为首要课程和必修内容。在各级各类教师管理中，将师德师风作为教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、导师遴选、评优奖励、聘期考核、项目申报等工作的首要要求。

同时，教育部还要求，坚决维护教师正当权益，对不实举报和污名化等行为，将会同相关部门坚决予以查处，坚决维护教师职业形象，要提振师道尊严，营造全社会尊师重教良好氛围。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)