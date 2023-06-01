新华社北京6月1日电（记者黄玥）今年“六一”期间，共青团中央、全国少工委组织开展“学习二十大，争做好队员”主题队日活动。少先队员们通过主题队课、实践活动等多种形式，欢度节日。

各地少先队员用脚步丈量、画笔描绘祖国和家乡发展变化，感受新时代伟大成就。

在酒泉卫星发射中心，随着神舟十六号载人飞船腾空而起，现场观看发射的少先队员们欢呼起来。在“少先队员与载人航天面对面”活动中，队员们参加了航天员乘组出征仪式、体验“少年拍天宫”星空课堂等，近距离感受中国航天事业发展成就。在云南，少先队员们在校外辅导员带领下乘坐中老铁路国际旅客列车来到磨憨站，寻访高质量共建“一带一路”的标志性工程。在四川成都，少先队员们共绘“时代成就”百米画卷，书写对幸福生活的赞美、对美好未来的憧憬。

队旗飘扬，队歌嘹亮。各地集中举行少先队入队仪式，在庄重的仪式中唤起成长的责任和梦想。

“我是中国少年先锋队队员。我在队旗下宣誓……”在上海，很多学校在中共一大纪念馆举行少先队入队仪式。新一批少先队员戴上鲜艳的红领巾，理解感悟星星火炬的深刻含义。在天津，新入队的少先队员走进天津航天长征火箭制造有限公司总装测试车间，观看“大国重器”组装测试过程，聆听“大国工匠”故事。在山东青岛，1500余名少先队员参加少先队鼓号操大赛，15支鼓号队精彩演奏，展现新时代少先队员朝气蓬勃的精神风貌。

在北京、福建、浙江、湖南、广东等地，各级少先队组织还开展红色寻访、劳动实践、情景体验等丰富多彩的主题实践活动，让少先队员们度过一个快乐有意义的节日。

6月1日，共青团中央、全国少工委等还举行主题云队课直播活动，各地少先队员齐聚云端，生动演绎新时代的美好故事。

(责编：徐婵、赵欣悦)