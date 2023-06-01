新华社北京6月1日电（记者王鹏、徐壮）记者1日从教育部获悉，2023年全国高考报名人数1291万人，比去年增加98万人。教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，统筹谋划，周密部署，指导各地精心做好考试组织和考生服务工作，全力以赴实现“平安高考”目标任务。

为严厉打击考试舞弊，教育部会同公安部、工业和信息化部等部门联合开展打击作弊专项行动，将防范手机作弊作为重中之重，多措并举，综合施策，指导各地强化人防、物防、技防等措施，严格入场安检规范，强化考场监考巡考，严厉打击利用手机等通信设备作弊行为。对于在高考中存在作弊行为的考生和人员，将依法依规严肃处理，坚决维护高考的公平公正。

与此同时，教育部会同国家卫生健康委、国家疾控局等部门，指导各地深入总结以往经验做法，坚持科学精准防疫，精准落实“乙类乙管”等要求，完善方案预案，针对不同考生情况分类设置考场，备足备用考场和工作人员，做好考生和工作人员考前健康监测，细化防疫措施，及时发布考试防疫要求。

为优化考生服务，全力保障温馨高考，教育部会同中国气象局等部门密切分析高考期间发生极端天气和自然灾害等信息，指导各地进一步完善预案，确保能够及时有效应对突发事件。指导各地进一步做好治安出行、食宿卫生、噪音治理等方面的综合保障。为全国近1万名各类残障考生参加考试提供合理便利。

教育部还会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位，继续开展“2023高考护航行动”，指导各地集中开展“清理互联网涉考公众账号”“点亮权威考试招生机构官网标识”等多个专项行动，积极营造良好考试环境。

同时，指导各地各高校充分利用信息化手段，精心组织考后高考志愿填报专项咨询服务活动，多渠道、多方式为考生和家长提供政策解读、信息参考和咨询服务。充分发挥中学主渠道作用，加强高三班主任及任课教师的政策培训，为考生提供更多针对性的优质服务。

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