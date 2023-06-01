本报记者 陈海波

原标题：市场监管总局：“你点我查”守护儿童和学生用品安全

水晶泥、圆珠笔刀等新兴玩具和文具层出不穷，校园周边、农村以及网络上“三无”产品时有冒头，儿童和学生用品质量安全问题不可大意。

“今年以来，各地市场监管部门已经完成儿童和学生用品监督抽查4943批次，发现不合格产品295批次，不合格发现率为6%。”5月31日，市场监管总局质量监督司司长段永升在该局举行的新闻发布会上介绍。

据了解，市场监管总局已连续多年将儿童用品、玩具等纳入执法稽查工作要点和民生领域“铁拳”行动重点，严厉打击质量违法行为。今年，已查处儿童用品质量案件756件，召回缺陷儿童和学生用品636.1万件。

又值“六一”儿童节，段永升透露，市场监管总局今年正在开展“监管为民”十大专项行动，已将儿童和学生用品安全守护行动列入其中进行重点部署。

重点关注新兴“网红”玩具等四类产品

每年，市场监管部门都会结合上年度监督抽查发现的问题和消费者投诉举报信息，确定当年的重点抽查产品和检测指标。如玩具，重点抽查磁性玩具、弹射玩具；文具胶黏剂，重点关注丙烯酰胺含量；儿童及婴幼儿服装、校服，重点检测甲醛、可分解致癌芳香胺染料等，让监管更有针对性。

段永升介绍，今年的儿童和学生用品安全守护行动，将重点关注四类产品：“网红”玩具、存在危险的文具、儿童纺织产品、婴童用品。

近年来，解压玩具、磁性玩具、弹射玩具、指尖陀螺、臭包、炸包、假水玩具、厨房烹饪套装玩具以及盲盒玩具等新兴“网红”玩具颇受儿童欢迎，但因此导致的受伤事件也时有发生。段永升说，今年聚焦这些“网红”玩具的化学、物理、可燃性危害问题，加强监督抽查和风险监测。

此外，圆珠笔刀、磁性文具等文具警示说明缺失或年龄标识不规范等问题，儿童及婴幼儿服装、校服等儿童纺织产品的绳带、pH值等安全性指标不合格问题，婴儿床、游戏围栏、儿童头盔、多功能儿童推车、儿童摇篮摇椅、儿童爬行垫等婴童用品有毒有害物质、结构不符合标准要求等问题，也会重点关注。

记者了解到，今年以来，各地市场监管部门已检查儿童和学生用品生产企业与销售户3.57万家次，下架问题产品约7600批次，发现并整改质量问题经营户783家。

“我们将组织开展儿童和学生用品‘你点我查’活动，公开征集消费者最关心的儿童和学生用品品种、检验项目和生产经营场所，对‘投票率’靠前的产品开展监督抽查。”段永升说。

我国已制定相关国家标准130余项

标准在规范儿童和学生用品的质量安全要求方面，有着不可替代的作用。近年来，我国开展了国家标准“护苗”专项行动。成效如何？

据市场监管总局标准技术司一级巡视员国焕新介绍，在市场监管总局、教育部、工信部、卫健委等部门的共同推动下，我国已制定发布《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》《学生用品的安全通用要求》《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》《读写作业台灯性能要求》《中小学生校服》《玩具安全》等儿童和学生用品相关国家标准130余项，较为全面地覆盖了安全座椅、纺织服装、家具、童车、饮用器具、学生用品等领域，有力推动了儿童和学生用品相关行业健康发展。

比如《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》，对教科书、教辅材料、课业簿册等学习用品的纸张、印刷质量甚至字体、字号、行空等都提出了明确要求，使它们可以更好地保护儿童青少年视力。再比如《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》，是我国第一个专门针对童装的强制性国家标准，提高了童装的各项安全要求，对6种增塑剂和铅、镉两种重金属的限量要求以及童装头颈、肩部、腰部等不同部位绳带作出了明确规定。

此外，我国已成立玩具、婴童用品等专门针对儿童用品的标准化技术机构，组织纺织品、制鞋、家具、造纸、文具等全国专业标准化技术委员会，及时跟进儿童和学生用品产业发展，动态跟踪国际国外技术法规和标准最新成果，结合我国实际情况研制相关儿童和学生用品标准。

儿童玩具合格率由不足40%上升到96%

除了标准，质量认证的作用也不可忽视。

作为产品合格评定的一项基本制度，强制性产品认证（CCC认证）发挥着“保安全底线”的作用。目前，我国对玩具、童车类产品、机动车儿童乘员用约束系统等3种儿童用品，实施强制性认证。

“据统计，CCC认证制度实施以来，儿童玩具合格率由不足40%上升到96%，有效发挥了CCC认证保护儿童健康安全的作用。”市场监管总局认证监管司副司长姚雷说。

除了强制性产品认证，还有自愿性产品认证，即基于自愿原则开展的认证活动，可以起到“拉质量高线”的作用。姚雷介绍，我国开发了多项儿童用品高端品质认证项目，推动儿童用品质量提升。

比如，对软体填充玩具、竹木玩具、纸及纸板玩具、室外活动玩具、造型黏土玩具、指画颜料玩具等开展安全自愿性认证；对3至14岁儿童使用的家具开展环保产品认证；对婴幼儿服装、中小学生校服开展纺织品及服装类环保产品认证等。

质量认证的作用，可在青少年近视防控中得到体现。2021年，全国视觉健康近视防控认证联盟成立，目前已开展读写台灯等健康照明产品、教室健康照明光环境、桌椅人体功效学、眼视光产品、验配镜服务等认证工作，颁发认证证书293张。

“下一步要进一步加大儿童用品自愿性认证工作力度，推动儿童用品质量水平不断提升，为儿童提供更安全、更优质的产品。”姚雷说。

（记者 陈海波）

(责编：李依环、孙竞)