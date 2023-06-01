李裕彬

熊梅江

陶家淇摄

董安陈

尼玛卓嘎

本报记者 琼达卓嘎摄

贺为渊

古丽加娜提·热斯开德

各族小朋友在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区滨河街道宁馨社区参加“同跳一支舞”活动。

王 正摄（人民视觉）

在绿茵场上奔跑

■ 李裕彬 吉林延边 朝鲜族 12岁

刚刚结束的校园运动会，我们班同学齐心协力，在拔河比赛中再次夺得前三名。大家欢呼雀跃，庆祝来之不易的胜利，这也为我们即将结束的小学生活增添一笔快乐的回忆。

今年的“六一”儿童节，是我在小学阶段的最后一个儿童节。还有一个月左右，我快乐的小学生活即将结束，内心既充满着对成长的期盼，又包含着与同学朋友即将分离的不舍。

小学阶段，印象最深刻的便是在绿茵场上踢足球的时光。在小学一年级时，我便加入了学校足球队，开始在绿茵场上挥洒汗水。

我们朝鲜族孩子热爱踢足球，吉林省延边朝鲜族自治州有着很好的足球氛围，学校很重视学生的足球训练，在课余时间里，总能在足球场上看到小伙伴们奔跑。几乎每个暑假，我都会将大把时间用在踢足球上。寒假的时候，我们还曾前往广西北海进行冬训，40天的时间里，从基础技术动作到团队协作等方面有着全方位的提升。

在教练的安排下，现在我在场上主要担任边后卫，负责后场的防守。每当成功防守住对方的猛烈攻势，或是送出一记妙传的时候，我都会感受到发自心底的快乐。教练告诉我们，在球场上，每个人都有自己的使命，只有团结协作才能创造奇迹。这些年，我代表学校和图们市多次参加过省市级足球比赛，通过一次次绿茵场上的较量，不仅收获了奖杯奖牌，还收获了绿茵场外的友谊与成长。我会继续在绿茵场上奔跑下去。

兴趣是最好的老师，在球场上的认真劲也带到了学习生活中。我还爱观察思考生活中的科学现象，最近对宇宙和物质的变化很感兴趣，正在阅读相关科普读物解惑。以后，无论在绿茵场上还是在课堂里，我都要不断提升自己，取得更大的进步。

本报记者 郑智文采访整理

互帮互助，感觉真棒

■ 熊梅江 云南红河 苗族 9岁

最近上课的时候，我发现只要认真听了，时间就会过得特别的快，老师讲的内容特别有意思，每次上完课都有种听不够的感觉。

在班上，我有很多玩得特别好的朋友，除了上课一起认真听讲，下课了还会一起做手工。我们把五颜六色的彩纸用剪刀剪成漂亮的花朵，我剪了玫瑰，我的好朋友白思柔、邓梅贵她们剪出了莲花，我们把花别在课桌边上，都特别好看。

从一年级开始，我就担任班里的班长。老师告诉我们，同学之间要互相帮助。我帮着班里腿受伤的同学打饭、辅导功课，别的同学也帮我解答不会的问题，我帮同学打扫卫生，而受帮助的同学也悄悄地帮我洗衣服……这种感觉太棒了！希望互帮互助的氛围能够一直延续下去。我们班里，学习上互相辅导，劳动争先恐后，同学相处融洽，我们班也多次被学校评为“文明班级”。

学习氛围棒成绩又好，但是我们班一个戴眼镜的同学都没有，大家在认真学习听讲的同时，都特别注重用眼卫生，注意保护视力。除了每天认真做眼保健操，我们还积极参加各种文体活动，让眼睛更加放松。

学校的文体活动也越来越丰富多彩，我们班的同学，一起组队参加学校里的歌舞比赛，大家一起在课后排练，为班集体争荣誉，团结在一起的感觉特别好。

我们云南省开远市灵泉中心校有90%以上的同学都是少数民族，“六一”儿童节就要到了，大家当天都会穿上漂亮的民族服装到学校，一起过节。我最喜欢的一件衣服，就是我爸爸妈妈给我买的苗族服装，只有在赶街子和重大节日才会拿出来穿。爸爸妈妈给我买漂亮衣服，长大了赚到钱了，我也要给爸爸妈妈买好看的衣服。

本报记者 沈靖然采访整理

长大了真好

■ 董安陈 安徽合肥 汉族 6岁

我今年6岁，在安徽省合肥市庐阳区红星路小学读一年级。上小学之后，我发现自己的学习生活变得更加丰富多彩了。

这学期，我们学校开展了游泳课堂进校园活动，我报了名。上幼儿园的时候，爸爸妈妈也曾带我去学过游泳，但那时我太小了，害怕水，最后没学成。看到游泳池里，大哥哥大姐姐像鱼儿一样欢快地游来游去，我可羡慕了。现在我长大了，变得勇敢起来，我和同学们一起跟着老师学了三节课，就学会了。游泳不仅可以锻炼身体，也让我多了一个新本领。

除了游泳，我们学校也开设了其他活动课，有音乐、体操、画画、阅读等，我报名参加了写字课。课堂上，老师教得耐心，我们学得认真。渐渐地，我爱上了写字。每天放学回家，完成老师布置的作业后，我会主动练习半个小时，现在我的楷体字写得可棒了。妈妈总是心疼我，想让我歇一歇，可是我不愿意，因为老师说过写得好的同学可以代表班级去参加比赛，我想参加比赛，争取拿个好名次。

最近，还发生了一件让我很开心的事，我入选了学校的体操队，等二年级的时候，就可以去参加比赛了。

不仅是在校园里，我的假期生活也很精彩。

今年“五一”假期，妈妈带我去了安徽省马鞍山市的一个滑雪场。以前只在电视上看到过，这次见到了真的滑雪场，可把我激动坏了。妈妈给我请了教练，教我滑雪姿势，教我怎么刹车，我又学会了一个新技能，可酷了。那天，我在滑雪场里玩了两个多小时，真的好开心。

上个周末，在妈妈的陪同下，我参加了合肥科学岛的开放日活动。在那里，我见到了“人造太阳”等很多很厉害的大型科学装置。在科学家叔叔阿姨的介绍下，我知道了荷叶和蚊子的翅膀为什么沾不上水、电又是怎样产生的……妈妈喊我回家的时候，我一直舍不得离开。

我觉得长大了真好，不仅可以体验各种好玩的，还能学到各类新技能新本领。世界很大，也很精彩，未来，我会一点一点地去探索、去发现。

本报记者 李俊杰采访整理

传承非遗文化，我很自豪

■ 尼玛卓嘎 西藏林芝 藏族 11岁

我就读于西藏自治区林芝市第二小学五年级四班，今年11岁了。最近有一件让我印象深刻的事情：前段时间，我们学校来了好多外国人，他们对我们的传统乐器扎念琴非常感兴趣，我第一次为他们表演扎念琴。

扎念藏语意为“悦耳动听之声”，扎念琴又名六弦琴，是藏族传统歌舞“堆谐”中最常用的弹拨乐器，是国家级非物质文化遗产。我当时弹奏得非常用心，我们的表演让他们交口称赞，我觉得很自豪。

为何迷上了弹奏扎念琴，还得从去年说起。当时，正在读四年级的我，看见高年级同学在文艺汇演时弹奏扎念琴，觉得非常酷，很想学。回家征求爸爸妈妈的意见，他们马上同意，就给我在学校报了扎念琴兴趣班。每周学习一堂课。此外，学校还为我们配备了专门教室用于练琴。虽然学习的时间不长，但我已经可以弹奏10多首曲子。

要说身边环境的变化，我感觉不出来。我们不仅可以穿漂亮的衣服，还可以吃到美味的食物，在宽敞明亮的教室里享受现代化教育，不过最近在家看到爷爷奶奶的老照片，感觉以前他们过得很辛苦，不像我们如今富足的生活。

在老师的辛勤培育下，我的成绩一直在班级里名列前茅，平时我喜欢弹扎念琴、画画。学校里不仅能学到知识，还能培养自己的兴趣爱好，让我在课余时间可以做自己想做的事情。学校里有着良好的学习环境，让我们可以安心学习。我感觉每天的学习生活都非常充实、快乐。

今年9月，我就是一名毕业班的学生了。我的目标是明年小学毕业时，能以优异的成绩考上内地西藏班。我还想继续学习扎念琴，把民族非遗文化继续传承下去。长大后，我想当一名能歌善舞懂音乐的老师，让我们雪域高原的快乐歌曲传播四方，把我们的幸福生活以歌舞形式表现出来。

本报记者 琼达卓嘎采访整理

我爱跳街舞

■ 贺为渊 贵州安龙 布依族 5岁

儿童节前，我们幼儿园组织了毕业照的拍摄。同学们穿着各式各样的漂亮衣服，我则穿上了我们布依族的传统服装——一件带有刺绣的外套，一顶深色帽子。只有在重要场合，爸爸妈妈才会让我穿民族服饰。

我是一名布依族小朋友，家住贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县。听妈妈说，布依族大多都居住在黔南和黔西南，全国人口只有300多万。我的家乡安龙是座特别美的小城，每年夏天位于安龙县招堤街道的国家湿地公园里的荷花盛开的时候，爸爸妈妈都会带我去参观，连绵不绝的荷花特别壮观。

我的爸爸是一名警察，我经常缠着他，要他讲抓坏人的故事，每次都听得出神。在我的心里，爸爸好像无所不能。今年“六一”儿童节，我最想收到的礼物就是《孙子兵法》。我想从里面学习知识，长大了也可以抓坏人，做一个对社会有用的人。不仅保护爸爸妈妈，还要保护其他人。

我最大的爱好是跳街舞。别看我岁数不大，学习街舞的时间可不短，已经会了不少动作，经常在幼儿园小朋友面前露一手。幼儿园毕业前，老师编排了《小小芝麻官》舞蹈，还将舞蹈和“知府添灯油”的典故结合起来。我在舞蹈里担任主要角色，前前后后我们排练了好几个月，最后的演出特别完美。努力收到了回报，我开心极了。

除了街舞，今年妈妈还给我报名学习滑冰。这是因为姐姐从北京寄给我一只“冰墩墩”，看着可爱的冰墩墩，我也想学习滑冰，于是请求妈妈给我报了名。学习滑冰的时间不长，但我进步可快了！

上了小学，就意味着我是一个大孩子了，我期待又紧张。期待的是可以像哥哥姐姐们一样戴上红领巾，紧张的是上小学就意味着要学习很多新东西，需要我付出更多的努力。我已经准备好了。

本报记者 赵 昊采访整理

想让更多人来我的家乡旅游

■ 古丽加娜提·热斯开德 新疆特克斯 哈萨克族 11岁

我的家乡，是位于天山北麓、伊犁河上游的一个小县城。每到盛夏，这里处处呈现出美不胜收的景色。喀拉峻大草原上，雪山野花交相辉映；琼库什台村里，炊烟轻绕毡房。

这个夏天，我发现家乡已经成了热门景区，来旅游的人越来越多了。人们开着车，从全国各地奔赴而来，只为领略这里的美丽风光。游客们会在街头品尝我们的特色美食；也会骑马上山，在青青草原拍照留念。

作为当地人，我可是个热心肠。因为我的普通话非常好，所以我会主动地给游客们当起小翻译。上周末，我和妈妈在县城逛街，就碰见两个游客正在向一位哈萨克族老爷爷问路。老爷爷热情回答，但由于普通话不流利，对方一直摇头表示听不懂。

于是，我赶紧上前，给那两位游客指了路，还顺便向他们介绍了家乡的特色景点。看到我的表现，老爷爷和游客们都向我竖起了大拇指！

这几年，家乡的变化很大，“颜值”越来越高！县城的道路经过翻修，变得宽敞整洁。为了迎接更多的游客，县城还开起了各式各样的民宿。来自五湖自海的游客们，可以在民宿里体验哈萨克族传统奶制品、手工刺绣制作，还可以观看哈萨克族传统歌舞表演，享受不一样的惬意生活。

我自己也有进步呢！妈妈经常告诉我，要当一个美好生活的记录者。于是，我就经常写作文，把身边的故事都记录下来。最近，我的作文还被哥哥姐姐们夸奖了呢，说我写得棒极了。

未来，我希望更多人来到我的家乡旅游。到时候，我要跟游客们好好聊聊，用笔记录他们在我家乡的心情，争取多写出几个好故事！当然，等我放假了，我自己也想跟着父母去旅游，去看看大海，去看看不一样的风景！

本报记者 阿尔达克采访整理

本版图片除署名外，均为受访者供图

(责编：李依环、孙竞)