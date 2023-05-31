人民网北京5月31日电 （记者李依环）“北航是一所有情怀、有担当、有底蕴的大学，作为新中国第一所航空航天高等学府，自建校之日起始终以服务国家为最高追求，攻克了多项‘卡脖子’关键核心问题，打造了一大批国之重器，培养了一大批杰出人才，涵育了以‘空天报国’为内核的北航精神。”为推动一流生源前置引导，助力拔尖创新人才贯通培养，29日，北京航空航天大学校长王云鹏一行赴浙江杭州学军中学开展交流座谈，并举办“校长进中学”活动。

王云鹏介绍，北航一直致力于拔尖创新人才自主培养，近年来，学校强化“大类招生”“大类培养”“书院制”改革，助力学生专业选择与个人兴趣、特长潜质相结合。依托高等理工学院开展“拔尖计划”“强基计划”“高博班”等培养专项，实施“未来空天领军计划”“卓越工程师计划”等计划，强化学科交叉、工学交替、本硕博贯通等人才培养新模式，培养引领未来空天科技发展的卓越人才。

王云鹏谈到，学校在人才培养中突出交叉融合，除了与协和医学院共建“协和医班（医工交叉试验班）”，还积极探索人文与科技交叉融合，将大数据、互联网等信息类课程融入文科培养方案，推动人工智能赋能文科人才培养。

王云鹏表示，聚焦科创能力和素养培养，北航打造了“教学基础、校内竞赛、国内平台、国际舞台”四位一体的学生科创体系，不仅为本科生开设“科研课堂”、配备科研导师、实施实验室开放日等举措，还通过连续33年举办“冯如杯”学生学术科技作品竞赛，培养学生基本科研方法、协作能力和团队精神。

当天，北航副校长吕卫锋，浙江省教育厅总督学舒培冬，浙江省杭州市教育局党委委员、副局长孙青峰，杭州学军中学校长邱月灵等现场参加交流座谈。

座谈会上，王云鹏表示，北航希望和学军中学进一步加强联动，围绕大学航空航天特色和中学人才培养需求，在教师队伍交流、科技创新实践、拔尖创新人才培养等方面进一步深入探索，持续加强大中贯通的人才培养，建立起常态化沟通合作机制，为我国国防事业特别是航空航天领域储备人才力量。

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