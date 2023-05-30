高 翅

原标题：“五育”融通育全人

党的十八大以来，习近平总书记从培养社会主义建设者和接班人的高度，提出“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系，形成更高水平的人才培养体系”。德智体美劳全面培养，字字千金，全面贯彻党的教育方针，就要下大力气做到“五育”并举，“五育”融通。

从教育的目的看，人是作为一个整体而存在，教育的使命不能分割为德智体美劳五个向度的独立发展；从教育的内容看，“五育”之间有着天然的有机联系，并无绝对边界；从教育的功能看，任何一类教育教学活动都蕴含着多方面的育人资源，每一位教师都承担着促进学生全面发展的任务。因此，“五育”不应是五个方面各自独立、相互并行，必须融为一体、有机贯通，实现由“五育”并举到“五育”融通的演进。

育人先育心，“五育”对知识传授和能力培养各有侧重，但价值塑造的旨归异曲同工。我们要牢固树立“价值塑造、能力培养、知识传授”三位一体育人理念，把价值塑造放在首位，以社会主义核心价值观贯穿人才培养全过程，倡导“人人事事时时处处皆育人”“人人都是德育工作者、门门课程有思政”，引导学生自觉做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者，自觉明大德、立大志、成大才、担大任。

在育人体系中，体育和美育具有基础性、高阶性的特征，指向人的生命健康和审美境界。但长期以来，教育“弱于体、抑于美”的现象普遍存在，为此，我们要着力加强新时代体育和美育，牢固树立健康第一的教育理念，围绕“教会、勤练、常赛”，推动体育课合理增负，通过特色体育活动和群众性竞技性体育赛事，引导学生在体育中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志；弘扬中华美学精神，深入挖掘各学科专业和课程中蕴含的美育资源，加强美育类高阶通识课程建设，经常性开展古今中外艺术经典赏析和形式多样、品格高雅的美育实践活动，提高学生的审美和人文素养。

“五育”融通需要通过机制创新，做到“全人教育全人育”。过去一段时间，高校“五育”职责和人财物资源分属不同板块，彼此之间亦有协同，但缺乏顶层设计层面的统筹融合。对此，学校可以作好顶层设计，创设“五育”融通的境域。比如，华中农业大学自2020年起探索出“狮山文谷”这一使“五育”资源聚集、空间得以利用的校园育人新机制，激活并联结图书馆、体育馆、艺术馆、博物馆、倍阅书店等“五育”资源提供一体化公共服务，支持师生打破身份界限，自主策划、组织和参与校园文化活动，为学生的全面发展创设了更广阔、更丰富的教育机会和实践平台。

“五育”融通的深入推进还要做到以文化人、以美育人。文化是更深沉、更持久的育人力量。只有涵育学生的“昭昭文心”，才能真正做到培根铸魂、启智润心。因此，高品质文化活动是促进“五育”融通的重要载体，校园文化活动要由数量型向品质型、由展示型向参与型、由娱乐型向涵育型、由“季节”型向常态型转变。校园文化活动要坚守书卷气、学术性，不追求场面上的壮观和热闹，不迎合取悦参与者，重在深度互动、思想碰撞，做到启思、益智、怡情。

（作者：高 翅，系华中农业大学党委书记）

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