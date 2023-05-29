人民网北京5月29日电 2023年北京大学生舞蹈节近日在北京舞蹈学院舞蹈剧场开幕。据悉，本届舞蹈节为期19天，由中共北京市委教育工作委员会、北京市教育委员会主办，北京舞蹈学院、北京市少年宫承办。

记者从北京市教委了解到，从2015年至今，北京大学生舞蹈节已成功举办三届。本次舞蹈节以“青春筑梦 强国有我”为主题，以育人为本、全面普及、优质开放、传承创新为活动准则，邀请首都各高校舞蹈艺术人才参与。

北京大学生舞蹈节上的舞蹈表演。主办方供图

活动包括市级展演、网络展演、教学公开课、大师工作坊、专场演出、形象代言人评选等六大板块的内容，旨在激发大学生的创新意识、展现大学生的创作能力，释放出北京大学生的青春和朝气。

据悉，本次市级展演活动共收到来自54所高校的110个节目，其中包括54个中国舞，48个现当代舞，8个外国舞。网络展演活动共收到27所高校的52个节目，其中舞台演出29个，舞蹈影像22个，舞蹈快闪1个。从作品的主题、题材、创意等多个方面展现出当代大学生丰富多彩的文化生活与昂扬向上的精神风貌。

据介绍，本届舞蹈节还设置了涵盖中国古典舞、芭蕾舞、拉丁舞、摩登舞等舞蹈技巧训练公开课。此外，本次活动还将扩大辐射范围，为中小学提供观摩机会，将舞蹈美育向更广泛的年龄群体延伸，让更多孩子近距离感受舞蹈艺术的独特魅力。（李依环、实习生郑舒怡）

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