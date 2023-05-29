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澳门第十五届青少年国情知识竞赛颁奖

2023年05月29日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报澳门5月28日电  （记者富子梅）“银娱澳门杯——第十五届青少年国情知识竞赛”总决赛暨颁奖典礼25日举行。经过激烈的现场角逐，濠江中学、教业中学和澳门理工大学分别夺得各组别冠军。

　　本届竞赛以“科技创新·现代中国”为主题，由国情教育（澳门）协会主办，旨在通过知识竞赛的形式，让广大澳门青少年深入了解我国科技创新领域的伟大成就，扩大和丰富国情教育内容，提升澳门青少年对国家的归属感和民族自豪感。初赛共有10836名澳门青少年踊跃参与。

　　据悉，来自澳门23所中学、6所大学组队参与总决赛。经过必答、抢答、问答三个回合激烈竞逐，濠江中学、濠江中学附属英才学校、培华中学分别夺得中学A组冠亚季军，教业中学、培正中学和劳校中学分别夺得中学B组冠亚季军，澳门理工大学、澳门科技大学和澳门大学分别夺得大学组冠亚季军。

　　荣获冠军的濠江中学林明心、余达淋及周倩若同学表示，参加本次比赛，丰富了相关领域的知识储备，开阔了视野，有助于日后学以致用。

　　自2009年起，青少年国情知识竞赛已连续举办15年，在向本地莘莘学子普及国情知识的过程中，逐步发展成为澳门学界品牌活动，迄今累计参与赛事的学生已接近12万人次。

　　本届竞赛入选中国宋庆龄基金会联合举办的2023年粤港澳大湾区青少年公益年会配套项目。竞赛前三甲获奖同学及学校代表将于暑期获邀到北京交流学习、参观考察。

(责编：郝孟佳、李依环)

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