原标题：研究显示我国青少年健康行为整体情况良好

当前，我国青少年的睡眠、锻炼习惯怎么样？存在哪些损害健康的行为？心理健康状况如何？日前，中国社会科学院大学和社会科学文献出版社联合发布的《中国青少年健康行为研究：基于13省份的调查数据分析》与《中国青少年健康行为研究：基于十省市的调查数据分析》两本研究报告，对这些问题做出了回答。

“报告采用了‘世界卫生组织-学龄儿童健康行为’研究模型，结合我国国情和青少年健康现状展开相关问卷调查研究。课题组分别于2010年在全国13省市，2020年在全国10省市开展调查研究，形成了此次的两本研究报告。”该书编撰者之一，中国社会科学院大学党委常委、副校长张树辉介绍。

“根据2020年的调查结果，在健康相关行为方面，我国青少年整体情况良好，但仍有部分学生存在饮食不规律、营养不均衡、体育锻炼时间和强度不足、休闲活动时间较少、活动内容单调、睡眠质量不高、睡眠时间不足等问题。”该书主编、中国社会科学院大学价值观与健康教育中心主任周华珍表示。

在睡眠方面，2020年的调查研究显示，我国青少年平时晚上的平均睡眠时间为7.7小时，不足通用最低标准的8小时；休息日晚上的平均睡眠时间为9.4小时，处于合理范围之内。此外，我国青少年晚睡比例较高，在零点及之后睡觉的青少年比例达6.3%，睡眠不足的问题比较突出。

在身体锻炼方面，2020年的调查研究发现，我国青少年平均每周参加超过1小时体育锻炼的天数为2.5天，平均每月进行较剧烈运动的天数为2.8天。与2010年相比，我国青少年参加体育锻炼的状况有所好转，总体处于中等偏上水平。但仍有10%左右的青少年从不锻炼身体，上网、做作业等久坐时间较长，这部分青少年身体健康状况不佳的可能性较大。

研究指出，青少年心理健康和社会适应问题迫切需要解决。根据2020年的调查数据，我国有20%左右的青少年处于负向心理状态，生活满意度和社会适应性较差，在社交、自信心、自尊等方面存在问题；超过60%的青少年有过情绪低落、容易发脾气、感觉紧张等经历，10%左右的青少年每天都会出现这些症状。

针对研究显示的问题，课题组建议，构建政府、社会与家庭有机统一的健康教育体系；提高青少年健康素养，开展健康促进活动；提高教师和父母的健康素养，营造健康的学校环境和家庭氛围；积极引导青少年树立科学的健康观念，倡导健康的生活方式。

（记者 唐芊尔）

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