人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

研究显示我国青少年健康行为整体情况良好

2023年05月25日08:47 | 来源：光明日报
小字号

原标题：研究显示我国青少年健康行为整体情况良好

当前，我国青少年的睡眠、锻炼习惯怎么样？存在哪些损害健康的行为？心理健康状况如何？日前，中国社会科学院大学和社会科学文献出版社联合发布的《中国青少年健康行为研究：基于13省份的调查数据分析》与《中国青少年健康行为研究：基于十省市的调查数据分析》两本研究报告，对这些问题做出了回答。

“报告采用了‘世界卫生组织-学龄儿童健康行为’研究模型，结合我国国情和青少年健康现状展开相关问卷调查研究。课题组分别于2010年在全国13省市，2020年在全国10省市开展调查研究，形成了此次的两本研究报告。”该书编撰者之一，中国社会科学院大学党委常委、副校长张树辉介绍。

“根据2020年的调查结果，在健康相关行为方面，我国青少年整体情况良好，但仍有部分学生存在饮食不规律、营养不均衡、体育锻炼时间和强度不足、休闲活动时间较少、活动内容单调、睡眠质量不高、睡眠时间不足等问题。”该书主编、中国社会科学院大学价值观与健康教育中心主任周华珍表示。

在睡眠方面，2020年的调查研究显示，我国青少年平时晚上的平均睡眠时间为7.7小时，不足通用最低标准的8小时；休息日晚上的平均睡眠时间为9.4小时，处于合理范围之内。此外，我国青少年晚睡比例较高，在零点及之后睡觉的青少年比例达6.3%，睡眠不足的问题比较突出。

在身体锻炼方面，2020年的调查研究发现，我国青少年平均每周参加超过1小时体育锻炼的天数为2.5天，平均每月进行较剧烈运动的天数为2.8天。与2010年相比，我国青少年参加体育锻炼的状况有所好转，总体处于中等偏上水平。但仍有10%左右的青少年从不锻炼身体，上网、做作业等久坐时间较长，这部分青少年身体健康状况不佳的可能性较大。

研究指出，青少年心理健康和社会适应问题迫切需要解决。根据2020年的调查数据，我国有20%左右的青少年处于负向心理状态，生活满意度和社会适应性较差，在社交、自信心、自尊等方面存在问题；超过60%的青少年有过情绪低落、容易发脾气、感觉紧张等经历，10%左右的青少年每天都会出现这些症状。

针对研究显示的问题，课题组建议，构建政府、社会与家庭有机统一的健康教育体系；提高青少年健康素养，开展健康促进活动；提高教师和父母的健康素养，营造健康的学校环境和家庭氛围；积极引导青少年树立科学的健康观念，倡导健康的生活方式。

（记者 唐芊尔）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部