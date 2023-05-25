原标题：广州：让“高精尖”触手可及

触摸“精尖”，走进呼吸疾病国家重点实验室免费体验红外热成像；洞察深邃，借助光学元器件探索光之奥秘；对话高端，院士专家与青少年一起点燃“科技传承”火炬……5月20日，2023年广州科技活动周启动，现场一批“高精尖”展品让观众大饱眼福。

“希望公众抓住这次机遇，打开科技之门，探索科技奥秘，感受科技魅力，掀起学科技、用科技的热潮。”中国工程院院士钟南山通过视频寄语。陈俊龙、张季超、邱成利、姜鹏、刘维宁、韦建瑞、刘金山等科学家作为“科普爱心大使”出席开幕式。

在今年广州科技活动周举办期间，该市11区168家科普资源单位向公众免费开放。今年广州科技活动周将持续至5月31日，公众可在该市范围内体验超过430场形式多样的科普活动。

“科普有助于树立热爱科学、崇尚科学的社会风尚，有助于提升全民创新力。”欧洲科学院外籍院士、欧洲科学与艺术学院院士、琶洲实验室副主任陈俊龙指出。他寄语青少年，要“崇尚科学、追求真理、创新共享”，“崇尚科学能够深化对于世界的认识，学科交叉是未来科学发展的必然趋势，青少年需要跨越学科知识的边界”。

在今年广州科技活动周主会场，2023年广州创新科普嘉年华系列活动吸引了大批群众，VR体验区排起了长龙。此外，广东省科学院智能制造研究所带来了自主移动精准喷雾机器人系统，该系统可以替代人工进行城市防疫消杀、病虫害防治、农林植保等工作，降低人工劳动强度和安全风险。

创新驱动，不舍昼夜。

今年广州科技活动周给公众带来了全天候、全时段的科普体验。

5月20日晚，广州科学之夜主场活动——“元宇宙+定向越野”奇妙夜举行。此外，该市23家科普资源单位同步开辟“科学之夜”分会场，包括广州动物园的“动物园奇妙夜”、海珠国家湿地公园的夜探索活动等。

近年来，广州坚持科学普及与科技创新协同发展，聚焦“四个面向”，优化科技供给，强化科普能力，率先出台《广州市科学技术普及条例》和《广州市科学技术普及基地认定管理办法》，探索推动科普载体的建设标准化和管理规范化，2022年全市225家科普基地开展了超过2.3万场科普活动，服务公众达1.67亿人次。

广州市科学技术局党组书记弓鸿午表示，希望全市各界共同用好科技活动周这个大舞台，厚植科技创新沃土，在青少年心灵中播撒科学与创新的种子，为推动科技创新高质量发展提供强有力的科技和人才支撑。

（记者 叶 青）

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