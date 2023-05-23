近日，纺织服装行业学院企业联盟暨理事会成立大会在江苏省常熟理工学院召开。长三角纺织类高校代表、19家联盟企业代表以及常熟理工学院纺织服装与设计学院教师代表参加会议。

常熟市副市长李汉中说，纺织服装行业学院企业联盟暨理事会成立大会的成功召开，是常熟市服装产业高质量发展的里程碑，将为常熟纺织服装产业转型升级注入澎湃发展动力。

中国纺织工程学会理事长、中纺联检测中心主任伏广伟表示，企业在行业学院建设中承担了重要角色。企业联盟的成立，可以进一步推进现代产业学院建设，深化产教融合、协同育人，促进我国纺织服装行业的高质量发展和纺织服装人才培养质量的持续提高。

中国科学院院士、东华大学材料学院院长朱美芳指出，企业在职业能力培养中的作用是无法替代的。中国纺织工程学会与常熟理工学院联合共建纺织服装行业学院，携手长三角纺织类高校，联合众多标杆企业共育人才，意义重大，具有示范效应。

据悉，江苏省常熟理工学院纺织服装行业学院目前瞄准应用型高校人才培养的痛点和难点，联合国内纺织服装知名的上市集团、大型国企、大型集团公司等19家企业共建平台、共建师资、共建课程，校企协同育人。校长姜建明表示，未来将进一步促进学校人才培养质量的提升。纺织服装行业学院企业联盟及理事会的成立，将开启学校产教融合、校企合作的新篇章。

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