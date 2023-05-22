新华社北京5月22日电（记者杨湛菲、徐壮）记者22日从教育部获悉，教育部办公厅日前发布关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知，要求义务教育严格落实免试入学升学规定，不得通过考试或变相考试选拔学生，不得以各类竞赛、考试证书、荣誉证书、培训证明等作为招生入学依据或参考。

通知强调，各地要巩固义务教育免试就近入学成果，科学合理划定学校招生片区，规范报名信息采集，健全有序录取机制。鼓励各地出台多孩子女同校就读具体实施办法，帮助解决家长接送不便问题。

通知要求，各地要根据新型城镇化发展和学龄儿童数量变化趋势，健全常住人口学龄儿童摸底调查制度，全面掌握行政区域内适龄少年儿童入学需求，切实做好学位供给保障工作。

通知提出，各地要努力增加优质普通高中学位供给，进一步压减公办和民办普通高中跨区域招生计划，确保到2024年全面实现属地招生和“公民同招”。加强省级统筹，进一步清理规范中考加分项目。

此外，通知还要求，各地各校要健全和落实控辍保学长效机制，坚决守住不让适龄儿童辍学的底线，确保应入尽入。大力推进“阳光招生”，严肃查处违法违规招生行为。

(责编：卫嘉、白宇)