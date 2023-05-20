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“成型”与“成形”（杜老师语文信箱）

2023年05月20日05:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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杜老师：

　　某媒体刊文说：“我们设计的这个方案现在已经成型，还需要进一步细化。”请问其中“成型”的用法是否妥当？谢谢。

　　江苏读者  赵女士

 

赵女士：

　　“成型”与“成形”用法有别。“成型”一般用来表示工厂在生产中把工件加工成所需要的形状。例如：

　　（1）这些零件是经过冲压成型的。

　　（2）把已经成型的管子运到仓库去吧。

　　（3）利用可控爆炸从事的某些加工作业叫爆炸成型。

　　（4）这本书里介绍了水轮机主轴冷滚成型拼接制造工艺。

　　“成形”则可用来表示事情形成了清晰的状态。例如：

　　（1）我们厂的发展规划现在已经基本成形。

　　（2）经过多次讨论，这个村子的发展思路业已成形。

　　（3）高速铁路网正在逐渐成形。

　　（4）一个宏大的写作计划在他的心中渐渐成形、清晰起来。

　　（5）在这里，城市智能运营系统正在成形。

　　从这些例子可以看出，表示工业生产中的零件、部件加工，宜用“成型”；而表示某种事情基本形成，并初步具备了一定规模或形态，宜用“成形”。

　　“我们设计的这个方案现在已经成型，还需要进一步细化。”中，是表示所指的方案已经基本设计得差不多了，总的轮廓已经可以看到了。因此，表示这个意思不宜用“成型”宜用“成形”。

　　《语言文字报》原主编杜永道

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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