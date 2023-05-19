原标题：天津：打造创新高地“天开园”

“从学校实验室到公司骑车不到10分钟，还有很多政策和服务的支持，这些资源对于我这种初次创业的学生来说堪称‘完美’。”天津大学化工学院博士研究生李双阳满意地说。他的公司前不久在天开高教科创园（以下简称天开园）成功注册。

5月18日，天津集全市之力打造的天开园正式开园，这是天津市在全面贯彻落实党的二十大精神开局之年作出的重要战略部署。沿南开大学和天津大学交界线往西延伸数百米的区域，如今已焕然一新，这里就是天开园“一核两翼”布局中核心区的先导区。

天津科教资源丰富，聚集了国家级院所和国内高水平研发机构超过170家，拥有研究生培养单位24个，普通高等院校56所，在校师生70多万人。“大学是城市最重要的创新源，特别是理工科专业在城市产业创新中发挥着不可替代的作用。”南开大学京津冀协同发展研究院秘书长张贵教授表示，大学与城市应当血脉交融，尤其是和城市急需的产业创新融合在一起。

天津市科技局党委书记、局长朱玉兵表示，天开园的定位是科技创新策源地、科研成果孵化器、科技服务资源集聚区，突出科教融合、科创属性、创新生态、市场导向4大特色。“天开园的建设就是要坚持‘四个面向’，推动高校与产业密切联动，把科教优势转化为产业优势、以产业发展助推科教兴盛，为天津高质量发展注入不竭动力。”朱玉兵说。

对创业师生来说，最让他们头疼的不是科研项目的进展，而是公司投融资等事务的对接，这严重影响了他们进行成果转化的信心和积极性。

“把创业师生们非核心业务全部外包，可以使他们全身心投入到技术研发方面。”北洋海棠基金经理助理、天津大学科技园副总经理赵玮川认为，如今科创企业的茁壮成长越来越离不开专业化科技服务资源支撑。天开园为创新创业企业提供概念验证、小试中试、检验检测、知识产权保护与交易服务，聚集一大批知名创业导师、技术经理人、服务管家，一大批天使基金、风投基金、产业基金，为创新创业提供全方位支持。

推动科学仪器、试验设施等创新资源开放共享，也是天开园打通创新创业瓶颈的一个重要突破口。为助力更多科技型小企业“轻装上阵”，越来越多的大型科研仪器正逐渐忙起来。

目前，已有24家科技服务机构、99家金融机构入驻天开园，科技创新要素集聚态势加快形成。“政策的支持、全链条的服务，把师生的创新创业激情无限放大。”天津大学科学技术发展研究院副院长耿德超说。

“天工开物，智创未来。”天开园这句穿越古今、意蕴深长的标语，诉说着所有天开人对未来的信心和憧憬。

（记者 陈 曦）

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