人民网北京5月18日电 近日，由教育部教育学类专业教学指导委员会主办，广西师范大学教育学部承办的全国教育学类专业课程思政教学研讨会在桂林召开。会议围绕“教育学类专业课程思政教学：理论设计与实践转化”这一主题展开研讨。

会议现场。主办方供图

教育部教育学类专业教学指导委员会主任委员、清华大学校务委员会副主任谢维和指出，课程思政应体现教育规律和教育本质要求，课程思政的建设首先应当着眼于人的培养，着眼于为党育人、为国育才的根本任务。“期待教育部教育学类专业教学指导委员会在课程思政设计、课程思政实践等领域做出独特贡献和研究成果。”谢维和说。

教育部高等教育司二级巡视员、人文社科教育处处长张庆国表示，课程思政建设责任重大、使命光荣。应该深入开展课程思政建设，全面提高人才自主培养质量，为党育人、为国育才，为中国式现代化、全面推进中华民族伟大复兴做出更大贡献。

广西壮族自治区教育厅二级巡视员、学生处处长汪维对广西推进高等教育课程思政建设中取得的积极成效进行了介绍：一是将课程思政建设举措成效列为高校党委书记述职、普通本科高校等年度工作的重要内容；二是在对高校意识形态普查时，从教材选用、课堂教学改革等方面考察课程思政建设融入情况；三是在校长项目立项中优先支持课程思政相关项目。

广西师范大学党委副书记、校长贺祖斌分享了广西师范大学课程思政的经验。“广西师范大学一直将思想政治教育贯穿于人才培养全过程。学校全面推进课程思政建设，构建全员、全过程、全方位育人措施；成立课程思政工作小组、课程思政工作中心等，打造六位一体课程思政平台，着力构建各类大思政课程体系；充分发挥桂林红色资源等。”

大会主旨报告中，嘉宾们就课程思政的创新路径、示范课程建设等议题进行了探讨。各分论坛中，代表们围绕“课程思政教学设计与实践探索”“课程思政教师团队构建与培养”“课程思政课程数字化转化与应用推广”三个主题，深入研讨了相关领域的热点与难点问题。

全面推进高校课程思政建设是落实立德树人根本任务、全面提高人才培养质量的重要路径。本次研讨会中，专家学者们就教育学类专业课程思政的系统化设计、全面化建设、多样化实践等方面进行进行了深入交流与探讨，积极探索课程思政贯穿人才培养全过程的实践路径，共享教育学类专业课程思政的教学经验与学术成果。（郝孟佳、实习生余睿婕）

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