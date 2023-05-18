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厦门火炬高新区牵手福建工程学院建设新工科产教融合平台

2023年05月18日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：厦门火炬高新区牵手福建工程学院建设新工科产教融合平台

　　记者从5月13日召开的第二届厦门产教融合论坛上获悉，厦门火炬高新区作为当地创新创业重要平台，将与福建工程学院共建“福建工程学院—厦门火炬”高技术产业学院，打造集科技创新合作、人才联合培养及拓岗就业于一体的新工科产教融合平台，推动产业与教育协同发展、互利共赢。

　　据悉，“福建工程学院—厦门火炬”高技术产业学院将紧密联系高校及园区企业，促进双方在学科建设、人才培育、科研与产业互动方面开展深入合作，积极推动科技成果在企业落地转化。同时，福建工程学院与厦门火炬高新区用人单位将开展人才联合培养，精准开展就业服务，促进人才资源服务地方经济社会发展。

　　今年以来，为深入贯彻党的二十大精神，落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，厦门火炬高新区已与厦门市教育局共同牵头，联合多家单位成立厦门火炬高新区产教联合体。

　　“高校是基础研究和人才培养的策源地，实现产业与高校的良性互动、深度融合，是加速推进科研成果转化、加快产业人才培养的重要途径。”厦门火炬高新区党工委书记、管委会主任赖建州介绍，近年来，厦门火炬高新区依托校企合作开放平台，以高校为主阵地、企业为主战场，着力构建产教深度融合、校企协同育人、突出需求导向的人才培养模式，在探索校企合作、推动产教融合方面进行了有益尝试，涌现出一大批产教融合型高新技术企业。（记者符晓波 通讯员管轩 雷飏）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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