原标题：推一把可能是少年犯 拉一把就成大学生

检察官对失职家长送达督促监护令。程珊/摄

准备送达的督促监护令。湖北省枣阳市人民检察院供图

检察官对失职家长送达督促监护令。湖北省人民检察院第九检察部供图

讯问未成年犯罪嫌疑人并对法定代理人开展亲职教育。程珊/摄

今年4月，最高人民检察院发布未成年人检察社会支持体系示范建设典型案例，湖北检察机关全流程引入社会力量，建立同步评价机制、社会观护机制、再社会化促进机制的干预和矫治模式引人注目。

来自湖北省人民检察院的数据显示：全省检察机关对涉罪未成年人坚持宽容不纵容、加强教育挽救，近5年来共有249人经考察帮教考上大学。

“未成年人检察工作不仅是办案，更重要的是通过大量教育感化挽救工作，使这些孩子实现自我成长、重新回归家庭、顺利融入社会。”湖北省人民检察院第九检察部副主任阮雪芹说。

最近，得知陈雨晴正在全力备战考研，湖北省武汉市青山区人民检察院“丹青·未来”工作室检察官吴丹丹欣慰不已。

陈雨晴在湖北一所重点高校读大三，曾是吴丹丹的帮教对象。2019年7月，陈雨晴因一时失足步入歧途。在检察官的帮助下，陈雨晴迷途知返，被认定附条件不起诉。考察期间，拥有英语专业八级证书的吴丹丹为她补习英语，并在高考前请来专业心理咨询师为她开展减压辅导。2020年6月，陈雨晴考出了近600分的好成绩。

这起案件虽早已办结，但几年来，陈雨晴与吴丹丹一直保持着联系，有时遇到一些困惑的问题，她会给吴丹丹留言，听听建议。

在湖北，陈雨晴的经历不是个案。

一边接受检察考察，一边认真备考大学

“这件事如果被学校知道了，我会不会被开除”“我还能继续上学吗”……

从事未成年人刑事检察工作5年来，在对涉罪未成年人讯问时，这是吴丹丹最常听到的话语之一。

案发之初，这也是陈雨晴最担忧的问题。

2019年7月，读高二的陈雨晴因学业问题与父母产生矛盾，萌生了想要离家独立生活的想法。她用调包换取高档电子产品的方法谋取生活费，但很快被卖方发现并报警。公安机关以涉嫌盗窃罪将陈雨晴移送审查起诉。

接案后，吴丹丹和同事通过审查案卷、开展社会调查等了解到，陈雨晴成绩优异、家境良好，平时与同学也相处融洽。在与陈雨晴交流谈心时，她泪流满面，诉说了心中的烦恼。

“似乎在爸妈眼里，我从小就全是缺点，没有一丝优点……”陈雨晴说，在家里，父母管教严格，对她常常批评指责。她很痛苦，又找不到解决办法。一次与父母剧烈争吵后，陈雨晴决定“离家出走、想办法独立生活”，由于法律意识淡薄，误入歧途。

案发后，陈雨晴痛悔不已，内心也十分害怕。

基于案件情节轻微，综合考虑陈雨晴是未成年人、初犯、偶犯，且认罪悔罪态度良好，其父母也积极配合办案、具备监护条件等因素，检察官对陈雨晴作出附条件不起诉决定，同时制定了一套监督考察方案。

陈雨晴十分珍惜这个机会，一边接受考察，一边认真备考，不仅通过考察，还在高考中取得优异成绩。

湖北省人民检察院坚持“宽严相济”，数据显示，2022年，全省检察机关依法不批准逮捕未成年犯罪嫌疑人1630人，不起诉946人，附条件不起诉1025人。

“推一把是少年犯，拉一把成大学生。”阮雪芹介绍说，湖北省检察机关秉承“教育为主、惩罚为辅”原则，坚持“少捕慎诉少监禁”理念，对犯罪情节较轻、有悔罪表现、经评估转化可能性大的未成年人，开展精准帮教。

通过社会调查，检察机关全面了解未成年人的成长经历、性格特点、兴趣爱好、接受教育情况、家庭关系、监护帮教条件等，分析其犯罪原因、教育挽救的可能性、社会危险性、再犯可能性等，综合考量后，协调各方制定个性化的帮教措施，尽最大限度教育感化挽救涉罪未成年人。

从“一家独管”走向“社会共管”

湖北省黄冈市蕲春县的王振目前正在省内一所高校读大一，表现良好。此前，他曾误入歧途。

2021年4月至5月期间，16岁的王振伙同张某某（成年人，已判刑）在县内某酒店盗窃价值6435元的电脑主机显卡两张。案发后，警方另查明，2020年10月至11月，王振伙同甘某某、郭某某等人（均系成年人，已判刑）多次到某超市盗窃饮料，价值1233元。

蕲春县人民检察院受理该案后，与司法社工组织一起开展社会调查了解到，王振涉罪主因系交友不慎、父母溺爱。王振归案后，认罪悔罪态度好，积极赔偿被害人经济损失，且系高三学生，符合附条件不起诉条件。检察院邀请人大代表、人民监督员、值班律师、社区及学校代表召开不公开听证会，各方一致同意检察机关意见。

考察期间，在哪里对王振进行帮教？

办案检察官陈小磊介绍，针对平时在校在家表现较好、监管条件较好的涉罪未成年人，由检察机关出具个性化帮教方案，让其在所在社区、学校或企业接受考察帮教，对涉罪未成年人每周学习法律知识及参加义务劳动时长进行明确规定，并定期开展心理疏导，了解思想动态。

针对屡次违法犯罪、辍学失管的涉罪未成年人，由检察机关牵头联系观护基地，接受个性化帮教，同时参加公益志愿活动。检察机关不定时跟踪探访，针对发现问题提出改进措施，并适时引入专业心理咨询和心理辅导。

后来，王振被送入邻县红安县某未成年人观护基地。在这里，他接受法治教育，参加劳动实践、公益服务。检察官还为他安排了文化课老师补课，备战高考。

从“一家独管”走向“社会共管”，检察机关与教育局、共青团、妇联、关工委等单位共同努力，帮助王振顺利复学升学。

检察官助理李佳萌介绍，其间，蕲春县教育局协调保留王振学籍、高考报名；团县委动员青年司法社工与王振结对；县妇联对王振的父母开展家庭教育指导；县关工委实施法治教育。在多家单位的共同激励下，王振改过自新，顺利考入大学。

阮雪芹介绍，2019年，湖北省人民检察院与团湖北省委共同签署《关于构建未成年人检察工作社会支持体系合作框架协议》，推动未检“专业化办案”与“社会化保护”的衔接配合，完善未成年人司法救助体系。

截至目前，湖北省检察机关建立观护基地87个，考察帮教观护涉罪未成年人，引入青少年司法社工、心理咨询师等社会力量参与未检工作，通过法治教育、心理疏导、就业指导等多方面进行综合帮教。

未成年人保护是“守护心灵”工程

在宜昌市秭归县，因为一起聚众斗殴案，高二学生杨理茗与同伙落网。经社会调查，检察官宋俏了解到杨理茗是一名优等生，斗殴系一时冲动。综合考虑后依法对其作出相对不起诉决定，并进行犯罪记录封存。

不久，杨理茗步入高三，备战高考。不捕不诉，不等于“一放了之”。宋俏对其开启了为期一年的跟踪帮教。

宋俏到学校回访，在学校的心理辅导室，查看杨理茗的心理咨询档案。经了解，杨理茗上高三后，心理压力较大，情绪低落。

“自从那件事情后，我就害怕其他同学知道，总觉得他们在用异样的眼光看我，我不想被区别对待。”杨理茗告诉宋俏。

宋俏注意到，杨理茗与人交谈时眼神闪躲，极不自信。为帮他真正走出心理阴影，重拾对学习生活的信心，宋俏给杨理茗推荐了几本书，并一起交流读后感。在一次次轻松、深入的沟通交流中，杨理茗变得开朗起来。

同时，宋俏与杨理茗的班主任、心理辅导师、家长共同组成“帮教小组”，建立专门档案，针对其心理压力、情绪管理、人际交往等方面，“量身定制”帮教方案，包括如何正确与父母相处、定期接受心理辅导、职业规划教育等。高考前夕，杨理茗从往事的阴影中走出来，并被一所高校录取。

受到精准帮扶的不止杨理茗。

如今备战考研，陈雨晴仍不时想起高考备考时，吴丹丹教给她的“如何利用艾宾浩斯记忆曲线的记忆规律背诵英语单词”的学习方法，还有那封近2000字的手写信。高考中，陈雨晴英语取得“个人史上最好成绩”。

2020年7月23日，高考成绩出来当天，收到陈雨晴报喜的当天，吴丹丹给陈雨晴写下了一封信。第二天，吴丹丹和同事为陈雨晴举行了不起诉的宣布教育仪式，并交给她这封信。她希望陈雨晴“不畏将来，不念过往”，将这件事封存心底开始新的人生。同时告诉她，“放下不等于遗忘，如果哪天再次走在人生悬崖边上，希望这次的教训能提醒你悬崖勒马”。

对陈雨晴的帮教并未就此止步。高考结束后，在检察官的安排下，陈雨晴参与了武汉市青山区青宫青少年社会工作服务中心举行的志愿者活动，聆听志愿者抗疫故事，上门慰问孤寡老人，给他们送去生活物资……

陈雨晴说，遇见吴丹丹是一辈子的幸运，在自己人生最迷茫、灰暗的时候，是检察院干警一直陪伴她、守护她，帮助她圆梦大学，她要带着感恩、诚实、勇敢的心开启新的人生。

“办理好每一起未检案件，精准帮教每一名涉罪未成年人，是未检工作的职责和使命，未成年人保护工作是一项‘守心’工程。”湖北省人民检察院第九检察部主任贾秀芳说。

（文中陈雨晴、王振、杨理茗均为化名）

（记者 朱娟娟 雷宇）

(责编：郝孟佳、孙竞)