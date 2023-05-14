原标题：倾力讲好每一堂思政课

【知识·军旅·人生】

夜晚，熄灯号响起，火箭军工程大学政治系东侧办公室的灯，仍如往常一样亮着——该校政治系政治工作教研室教授李斌正伏案整理教案，为给学员讲授思政课“在强军奋斗中绽放青春梦想”做准备。对于此教案，李斌虽已了然于心，但如何让学员有新收获，是她反复思量的问题。

这样的工作状态，源自李斌身上的一种使命感——不忘理论“播火者”的初心，传播知识、传播思想、传播真理，塑造灵魂、塑造新人。辛勤耕耘十余载，李斌的脚步从未停止，前不久，她被表彰为2022年度全国三八红旗手。

教姿教态端庄，眼神清澈坚定，言谈自信从容，这是李斌留给记者的第一印象。“军校政治理论教员要强化立德树人、为战育人思想，争做党的创新理论坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。”在教学过程中，李斌注重扭住教学主课堂、抓住实践大课堂、把住网络新课堂，在大众化解读、趣味性呈现上下功夫，用真心真情真实赢得学员好评。

2022年10月17日，党的二十大开幕第二天，党的二十大报告中一系列新思想、新理念、新观点，就被李斌引入《军人思想道德修养与法律基础》的课堂教学中。为了上好这堂课，李斌在仔细研学党的二十大报告、掌握其基本精神的基础上，按照及时进入、精准衔接、有机融合的思路，连夜修改课程教案，更新教学内容，制作多媒体课件。

为了把思政课讲深讲透讲活，面对“网生代”学员特点，李斌开展混合式教学探索与实践，运用专题式、情景模拟、想定作业等教学方法，“课堂实践+现地教学+第二课堂+实践培训锻炼”同步推进，建设学员广度参与、深度互动的课堂阵地。

7年前，李斌就围绕新时代军队思想政治教育中如何加强话语体系建设展开研究。

“建设话语体系，切忌自说自话，应当在提升学员获得感的基础上实现情感认同、价值认同。”为了把有意义的事讲得“有意思”，李斌站在学员的角度，探索教师应该具备的“传播表达方式”以及如何创新教学方法。为此，她牺牲了大量个人休息时间，不是到学员队了解学员思想状况，就是在办公室埋头搞理论研究、写教案。

向战发力，才能燃旺教育炉火。近年来，李斌紧跟国际国内时事热点、部队备战打仗最新形势、政治工作面临的新问题遴选课题，开展政治与军事、战略和技术交叉研究，著作《火箭军战略传播概论》获全军政治理论研究优秀成果一等奖。

“如果我是一束火苗，我愿照亮每一个角落。”李斌积极服务部队一线官兵，数十次为基层官兵组织理论宣讲、开展授课辅导、进行解疑释惑，努力推动党的创新理论普及深化、落地生根。

（记者 章文 通讯员 钟福明 吴鹏程）

(责编：郝孟佳、李依环)