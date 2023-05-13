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五部门发文

取消高校毕业生就业报到证

2023年05月13日05:06 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京5月12日电  （记者李婕）日前，中共中央组织部、人力资源和社会保障部等五部门联合印发《关于做好取消普通高等学校毕业生就业报到证有关衔接工作的通知》，明确2023年起不再发放《全国普通高等学校本专科毕业生就业报到证》和《全国毕业研究生就业报到证》（以下统称就业报到证），取消就业报到证补办、改派手续，不再将就业报到证作为办理高校毕业生招聘录用、落户、档案接收转递等手续的必需材料。

　　通知同时明确了一系列衔接措施。一是建立去向登记制度。教育部门建立高校毕业生毕业去向登记制度，作为高校为毕业生办理离校手续的必要环节。二是明确户口迁移要求。高校毕业生户籍可以迁往就业创业地（超大城市按现有规定执行），也可以迁往入学前户籍所在地。三是明确档案转递衔接。2023年起，组织人事部门和档案管理服务机构在审核和管理人事档案时，就业报到证不再作为必需的存档材料，之前档案材料中的就业报到证应继续保存，缺失的无需补办。此外，通知还明确了报到入职流程和信息查询渠道。

(责编：卫嘉、李依环)

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