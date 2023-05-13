原标题：多地出台基层就业优惠措施，如何吸引大学生？

随着毕业季来临，高校毕业生就业话题再次受到关注。近年来，各地出台一系列政策鼓励毕业生到基层就业。今年，多地又进一步给予放宽报考条件、加大招录力度等优惠措施。

各地纷纷吸引大学生到基层，但与此同时，基层也存在留不住人，人才队伍缺乏、年轻人当跳板等问题。

专家表示，鼓励高校毕业生到基层就业，要看学生的专业、态度及各方面的条件，是不是适合到乡镇工作，其中需注意两方面：一是基层确实需要，二是大学生到基层能发挥作用。

资料图：应聘者在活动现场了解用人单位信息。佟郁 摄

各地事业单位招聘，利好应届毕业生

近日，多个省份开启2023年上半年事业单位公开招聘笔试。可以注意到，今年各地事业单位招聘中，普遍加大了对应届高校毕业生的支持力度，多个省份对毕业生的招聘比例超过50%。

例如，广东全省各级事业单位共招聘工作人员13058名，其中本科及本科以下高校毕业生可报考岗位为11097个，占到岗位总数的85%。

今年，广东还进一步加大政策性岗位挖掘力度，广东全省累计统筹机关事业单位、国有企业、基层项目、参军入伍等政策性岗位34.6万个，比2022年增加4万多个。其中公务员招录增加5000个、科研助理增加5500个、应征入伍增加2000个。

不只是广东，江西省教育厅发布的《关于做好2023届我省普通高校毕业生就业创业工作的通知》中也提出，各地要挖掘政府机关、事业单位、国企编制存量。

近日，广西还印发方案，将在2023年实施高校毕业生“留桂就业计划”，全年提供不少于80万个高校毕业生就业岗位。

资料图：在今年2月举行的2023年春季广西人才交流大会上，求职者在招聘现场寻找工作机会。俞靖 摄

多地放宽基层就业岗位年龄、学历

近年来，中央有关部门实施了包括“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶”(支教、支农、支医和帮扶乡村振兴)计划等基层就业项目，并出台系列优惠政策，包括学费补偿、国家助学贷款代偿、考研加分等。

在国新办例行吹风会上，人社部人力资源流动管理司司长张文淼介绍，今年中央财政拟支持基层服务项目招募10.63万名高校毕业生。“三支一扶”计划招募3.4万名高校毕业生，招募名额向民族边疆地区、乡村振兴重点帮扶地区倾斜，向脱贫家庭、零就业家庭毕业生倾斜。

为鼓励毕业生到基层就业，多地还通过合理放宽报考条件、落实优惠政策等，吸引高校毕业生。

如山东印发通知，“三支一扶”岗位招募人员年龄上限统一为30周岁(含)，学历下限放宽到专科。上年度未招到或未招满的岗位如继续招募，应放宽专业条件设置。

记者注意到，多地对于“三支一扶”的学历条件都放宽到大专以上，年龄放宽到30岁以下。在生源地上，除了本地生源或本地户籍外，像安徽还把在本地学习毕业的外省生源、直系亲属(配偶)为本地户籍的外省高校毕业生囊括在内。

此外，多地都将技校职校全日制毕业生纳入“三支一扶”招聘范围。如广东要求，广东技工院校、职业学校全日制毕业生取得高级工、技师(高技技师)职业资格或职业技能等级的，可以分别按照全日制大专、本科毕业生报名符合条件的岗位。

湖北在招募通知中还提到，支医岗位不限毕业年限，须是医疗卫生相关专业高校毕业生。

资料图：招聘活动现场。梁钦卿 摄

专家：鼓励高校毕业生到基层就业要讲究效益

有专家指出，对于基层而言，吸纳高校毕业生就业有利于缓解人才流失、人才队伍断层的状况，高校毕业生在基层就业也为地方的经济社会发展提供了智力支持。不过，目前来看，对于毕业生来说，基层似乎仍缺乏吸引力。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，目前高校毕业生就业存在两个“剪刀差”。第一个“剪刀差”在于，很多人希望在大城市、中心城市就业，虽然近年来一部分已转移到省会城市、二三线城市，但总体来说，到基层就业的热度依然不高，并且随着城市化的进程，热度还在降低。

另一个“剪刀差”在于，专业技术行业需要的人不够，而达到标准线的人比较多。储朝晖认为，这与社会整体职业教育发展不够，很多人在成长发展的关键期没有发展出职业技能有着直接关联。

在储朝晖看来，鼓励高校毕业生到基层就业，要看学生的专业、态度及各方面的条件，是不是适合到乡镇工作，要讲究效益，其中需注意两方面：一是基层确实需要，二是大学生到基层能发挥作用。

近年来，各地也探索多种方式，如分类分级考试、招什么考什么、职位描述逐年细化、人才选用与培养增加开放性等，以此来引导青年建立对基层的正确认知，促进人岗匹配。

储朝晖还提到，从目前学生的能力结构和各方面情况来看，大学生的就业需求很难跟乡村的社会需求相契合，这是现实状况。要让两者衔接起来，就需要在大学的课程设置、专业设置以及教学方式上进行转变，但这又会受到大学的资源、办学者的观念、学生和家长的观念等各方面的影响，转变仍有难度。

在储朝晖看来，一方面，可以让学生在大学期间有更多的社会活动，包括到基层的活动，让学生在此过程中找到自己的优势潜能和社会需求，根据社会需求调整学习，有意识地实现就业需求和社会需求的结合。另一方面，也要鼓励更多学生在成长发展的关键期学一些技术，培养职业能力和意识。

储朝晖表示，要做到这种转变，学校也要给学生创造更好、更充分的条件，特别是在考核评价、资源联络等方面。(记者 袁秀月)

(责编：郝孟佳、李依环)