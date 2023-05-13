原标题：广西柳州19所学校“袋”学生垃圾分类换班费

图为学生将可回收物放置进班级里的回收袋中。 林馨 摄

“在班级卫生角放置的环保回收袋，统一回收同学们的废纸、塑料瓶等可回收物，分类回收后换取班费，鼓励同学积极参与垃圾分类。”广西柳州市柳江区思贤中学学生潘霈雯5月12日表示。

今年，“垃圾分类‘袋’你行动”向柳江区学校推广，从2所试点学校，开展到15所中小学以及4所幼儿园，参与活动的在校师生从3500人扩展到30000多人。通过该活动，更多师生参与垃圾分类的行动，达到“小手拉大手”的宣传效果。

图为学生将可回收物放置进班级里的回收袋中。 林馨 摄

柳州市柳江区环卫所副所长韩峰介绍，由垃圾分类办为每个学校班级发放环保回收袋，给学生们进行可回收物的收集储存。由学校把收集好的可回收物放到生活垃圾回收点附近，再联系回收公司进学校回收。

柳州市柳邕路第三小学是参与“垃圾分类‘袋’你行动”的小学之一。该校老师覃秀玲介绍，一开始时很多学生不了解垃圾分类，后来老师鼓励他们积极收集，将平日里的废纸、废书等丢进回收袋里。她表示：“每次收集满一袋可以换十几元，学生们的环保意识逐步提高，班里的环境也整洁不少。”

目前，柳江区19所学校每月回收的可回收物重量超过300千克，塑料瓶、纸张、纸壳类占比最多。回收的可回收物在分拣中心分类称重后，按照市场价值返现至各校班级作为班费使用。

负责垃圾分类处理的柳州市绿巨能环保科技有限公司负责人韦海东介绍，公司每天回收柳州市大约4吨可回收物。他表示，“玻璃瓶、塑料袋往往需要耗费几百年降解，对环境造成巨大影响，垃圾分类处置后不仅可以实现循环利用，还能保护环境。”

目前，柳州市已将垃圾分类进校园作为常态化工作，并将加大推行“垃圾分类‘袋’你行动”进校园活动。以此践行垃圾分类、资源利用的理念，打造垃圾分类示范校园，推动垃圾分类工作发展，提高学生的垃圾分类意识。(林馨)

(责编：郝孟佳、李依环)