原标题：120余所高校教育人士山西探讨大学生“双创”拓展新思路

图为活动现场。 杨静 摄

“创新创业永远是大学生的梦想，永远是高校理想教育的旗帜。”太原理工大学党委书记郑强12日表示，创新创业教育是高校教育的推进重点，真正的大学教育，是要培养德智体美劳全面发展的人。

当日，“深化创新创业教育改革构建新型人才培养模式”中国高校众创空间联盟创新创业教育论坛召开，浙江大学、南开大学等120余所高校代表与十余家企业代表汇聚太原理工大学，共同探讨当前经济形势下如何提升高校和大学生创新、创业水平等问题，分享创新型人才培养的理念与经验。

当前，世界范围的新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，新技术、新产品、新业态、新模式正在蓬勃兴起，创新成为国际竞争的新战场。

图为活动现场。 杨静 摄

为解决全国各地高校创新创业教育发展不均衡不充分，高校众创空间因地域间双创资源差异大的问题，2019年7月，浙江大学等C9、Z14等众多高校共同发起中国高校众创空间联盟。

“中国高校众创空间联盟以大学生双创项目孵化为载体，不断促进高校间的创新创业资源共享，建立起了全国范围内高校双创活动互联互动、共建共享的实践交流平台。”中国高校众创空间联盟第三届轮值主席单位南开大学党委副书记牛文利表示，高校众创空间已逐渐形成一个全国高校范围内没有院墙的虚拟协同大空间，助推全国创新教育站上新的台阶。

高校是教育、科技、人才三位一体的天然载体，要把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好地结合起来。太原理工大学党委副书记、副校长(主持行政工作)孙宏斌在当天的论坛上称，以创新创业为导向的人才培养模式改革，是新时代高等教育的迫切要求。

作为全国首批深化创新创业教育改革示范高校，太原理工大学一直致力培养具有创新精神、勇于实践的创新创业应用型人才，全力打造独具特色、国内高水平的大学生创新创业教育与实践平台。

经过多年建设发展，该校先后成为国家创新人才培养示范基地、国家级创新创业学院建设单位等，并与怀柔国家实验室进行战略合作，聚焦能源互联网、煤炭高效灵活发电、煤炭清洁转化等领域突破创新。

孙宏斌介绍，太原理工大学通过创新驱动平台建设，协同育人、联合创新，着力打造“区域创新与人才中心”，对国家和区域传统产业升级，新兴产业发展起到积极推动作用。近年来成果转化、技术转移等累计创造经济效益逾百亿元。

“当前山西正在奋力实施科教强省创新驱动发展战略，加快推进高质量发展和现代化建设。山西比以往任何时候都渴望创新和创新人才。”山西省委教育工委委员、省教育厅副厅长李金碧说，希望太原理工大学学习国内高校创新创业教育改革的宝贵经验，真正把学校打造成为全国乃至世界具有重要影响力，对山西高质量发展具有重要支撑作用的一流大学。(杨静)

(责编：郝孟佳、李依环)