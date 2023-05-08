原标题：助推“一带一路”农业绿色转型

这几天，我反复研读了习近平总书记的重要回信。回信中总书记称赞的新时代中国青年“自找苦吃”的精气神，恰恰就是驻扎在科技小院的同学们身上的特有气质。

科技小院的同学们人均一年驻扎农村200余天，他们肩扛责任、心怀“大我”、眼中有光、脚下有路。这是在服务农业农村发展、帮助农民增产增收的过程中踏实历练、深入思考而形成的，是新时代农学学子对乡村振兴的责任与担当，更是科技小院的灵魂所在。有了这种精气神，任何风雨困难，都阻挡不了他们前进的脚步。

我们通过设立“中非科技小院”，培养了60多名非洲研究生。按照“1+1+1”的培养模式，非洲留学生第一年在中国进行理论学习和科技小院的实践教育；第二年回到非洲，按照科技小院的模式与非洲小农户一起开展本地化技术创新和社会服务；第三年返回中国进一步学习研究。非洲留学生每年驻扎在科技小院的时间是150天以上。经过三年的学习锻炼，他们对农村的了解更加深入，对技术的掌握更加熟练，对在科技小院中开展农业技术推广、深入农村一线开展调查研究的方法掌握得更加牢靠。他们将科技小院的模式落地在非洲，在非洲国家讲述中国故事、分享中国智慧。

面向未来，我们更要秉承科技小院的初心和使命，志存高远、脚踏实地，在乡村振兴的大舞台上建功立业。同时，团结更多“一带一路”合作伙伴，推动更多国际留学生讲述中国故事、传授中国经验、担当交流使者，通过中国科技小院，助推“一带一路”国家农业绿色转型发展。

作为科技小院的青年教师，我们将在生产一线与同学们并肩作战、共同成长。

（项目团队：记者 陈鹏、张胜、王斯敏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、李依环)