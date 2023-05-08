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根在土地 志在“三农”

讲述人：北京市平谷区西樊各庄科技小院学生 王雯欣

陈鹏、张胜、王斯敏
2023年05月08日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：根在土地 志在“三农”

在科技小院这几年，我们驻扎在大江南北不同的乡村，却怀揣着强农兴农这个共同梦想；我们面对着不同的农业生产实际，却牢记着农业绿色发展这一相同目标。我们曾在小院里写过“大文章”，曾为了“虫口夺粮”连夜奔忙，曾走家串户做农业技术推广，曾住进农家与农民同吃同住同劳动。只有深入了田间地头和村屯农家，才会知道“象牙塔”里的研究成果变成生产实践有很长的路要走，才能沉淀出一份份朴素真挚的为民情怀。

我们深深意识到，农业强、农村美、农民富的美好愿景，离不开筚路蓝缕、手胼足胝的艰苦奋斗。当增产增收的喜悦绽放在农民面庞，当宜居宜业和美乡村的画卷绘成现实，我们何其有幸：山乡巨变中，有我们每个小院人的选择和坚守，在这个过程中，我们更加体会到“自找苦吃”创造出的幸福美好。

作为知农爱农的青年学子，科技小院是我们成长为青年先锋和事业闯将的大田野、大舞台。如今，我们根在土地，志在“三农”，和乡村这片沃土共成长。

（项目团队：记者 陈鹏、张胜、王斯敏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、李依环)

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