原标题：让知识在田间变为生产力

习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信，纸短情长、字字千钧。我们致力于培养的学生，就是要扎根一线为农民做实事、解难事，就是要在解决农业发展问题中做科研、治学问，就是要在课堂学习和乡村实践相结合的过程中，培养爱农情怀、练就兴农本领。总书记对同学们的充分肯定和殷殷嘱托，让我们激动万分、备受鼓舞，更感到责任重大、使命光荣。

作为科技小院的指导教师之一，带领师生深入田间地头和村屯农家，是我科研生活的真实写照。科技小院师生每年有200多天扎根农村，把教学、科研和推广延伸到乡野田畴，与农民同吃、同住、同劳动。农业生产从种到收，从整地到施肥、灌水、病虫害防治和收获，科技小院师生全程提供“保姆式”系统服务，让农民对技术产生兴趣，引导农民自愿采纳新技术，促进知识转化为生产力。

科技小院人才培养的特点之一，就是“把课堂学习和乡村实践紧密结合起来”。我们将研究生培养过程植根于广大乡村，使其融入地方产业发展、农业企业发展的大环境中，调动地方政府和农业企业参与研究生培养的积极性，拓展研究生培养队伍，有效解决了研究生培养平台短缺、条件不足的问题；同时，通过多方参与、多主体联合，有效解决了研究生培养与被培养主体积极性、主动性不高而制约实践能力与综合素质培养质量的问题，最终实现“勤思多悟立德、实干真学树人”，形成了科技小院“零距离爱知笃行，干中学追求卓越”的新型人才培养体系。

当前，党和国家对农业科技越来越重视，为科技工作者提供了前所未有的广阔舞台，我们正处在大有可为的时代。一代代农业科技工作者，用自己的抱负与热忱在乡村振兴的大舞台上建功立业，在实践中厚植爱农情怀、学农热情、强农责任，不断练就兴农本领，矢志担当起农业强国建设的时代使命。

立足新时代，面向新农业、新乡村、新农民、新生态建设理念，科技小院将勇担立德树人、爱农兴农的时代重任，主动服务乡村振兴、建设农业强国等战略需求，大力推进科教协同、产教融合、校地合作人才培养综合改革，不断在农业科技核心关键领域和“卡脖子”技术等方面取得突破性进展，不断提升爱农兴农新型人才服务乡村振兴战略的适应度，为加快推进农业农村现代化、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

（项目团队：记者 陈鹏、张胜、王斯敏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、李依环)