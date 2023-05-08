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农民笑脸就是最好的回报

讲述人：河北省曲周县苗乐园科技小院学生 丁良靖

2023年05月08日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：农民笑脸就是最好的回报

习近平总书记在给我们科技小院同学们的回信中，高度评价了青年学子服务乡村振兴的自觉行动，句句鼓舞人心、字字催人奋进。作为河北曲周县苗乐园科技小院的一名学生，我深感自豪。

我从小生长在农村，但农活干的却不多，直到来到河北曲周，来到科技小院，深入农村一线，自己亲手种植甜叶菊，才切身感受到农民对于农业科技的渴求。正是在学习实践中不断培养出的爱农情怀，在无形中激励着我练就兴农本领，努力为乡村振兴贡献青春力量。

如今，我驻扎在苗乐园科技小院已经有一年半时间了，我始终记得，科技小院的老师教育我们要用脚步丈量祖国大地。小院里的生活忙碌而充实，虽然苦过累过，但看到农民收获后的喜悦，我深感这一切都值得。在曲周，我们科技小院的同学们调研全县甜叶菊产业基本情况，联合本地龙头企业全力推广甜叶菊种植，积极培训农户甜叶菊种植技术，帮助他们稳产增产、保本增收，在曲周县连年遭受洪涝灾害的情况下，保证了甜叶菊种植面积稳定在2万亩以上，农民收入不断增加。深入田间地头和村屯农家，我看到了知识的力量，实现了自身的价值。农民们增收后的笑脸，就是对我们“自找苦吃”的最好回报。

在科技小院的学习生活中，我从一个不敢在公众面前讲话、听不懂方言、喝不惯曲周水的外乡人，变成了一名随时可以进村入户的“荣誉村民”，变成了一名可以为农民深入讲解种植技术的“讲师”，成了农民眼中的甜叶菊种植“专家”，自己也深深融入了这片土地。感谢科技小院为我们创造的锻炼机会和成长环境，让我们能够在服务乡村振兴中解民生、治学问，实现青年人的价值和梦想。

（项目团队：记者 陈鹏、张胜、王斯敏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、李依环)

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