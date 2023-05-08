原标题：农业多面手 守护苍山洱海

收到习近平总书记的重要回信，我们的激动之情难以言表，这份肯定、嘱托和鞭策，将化为我们矢志建设农业强国的坚定决心和务实行动。

科技小院模式是集科技创新、人才培养与社会服务于一体的新模式。自2009年在河北曲周建立第一个科技小院起，10多年来，小院的工作模式和规模也在不断发生改变。2022年，我们一群年轻人来到云南大理，开启了一条洱海保护与农业绿色发展协同推进之路。

研究生入学两年来，我已经在小院驻扎了440多天。在科技小院，我们在生产实践中寻找问题，在服务实践中探求答案。在这一年多与农户的共同劳作中，我体会到了农民“披蓑半夜耕”的辛苦；在一次次的农户培训和田间科普活动中，我体会到了自己矢志服务“三农”的青春价值，也从一个只会“纸上谈兵”的研究生，变成了服务农业生产的多面手。

虽然我们驻扎在小院，可我们想做的事从来不限于这方小天地。在科技小院，我们实现了课堂学习与田间实践的紧密结合。10多年来，小院学子用脚步丈量祖国大地，从学校到小院，我们是继承“责任、奉献、科学、为民”精神的小院学子；从小院到学校，我们又是“团结、朴实、求是、创新”的农大青年。

今后，我们将脚踏实地，埋头苦干，在洱海边的田埂上激扬青春梦想，守住苍山碧绿洱海清波，助推农业绿色发展，努力推进农业农村现代化建设。

（项目团队：记者 陈鹏、张胜、王斯敏 通讯员 刘铮）

(责编：郝孟佳、李依环)