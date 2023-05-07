人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

义务教育学校公用经费保障水平进一步提高

2023年05月07日10:29 | 来源：光明日报
小字号

记者从教育部获悉，中央财政2023年安排1560亿元，比上年增加115亿元，支持地方落实好“两免一补”等政策，进一步提高义务教育学校公用经费保障水平。

经国务院批准，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学由年生均650元提高到720元，初中由850元提高到940元，支持学校落实“双减”政策、提升课后服务水平。同时，寄宿制学校公用经费补助水平还将得到进一步提高。在提高义务教育学校生均公用经费基准定额基础上，对寄宿制学校按照寄宿生人数增加公用经费补助的标准，由年生均200元提高到300元，确保寄宿制学校正常运转。

此外，为缓解北方地区学校冬季取暖支出压力，在落实生均公用经费基准定额基础上，根据义务教育学校取暖费决算数据，中央财政还将进一步提高有关省份义务教育学校生均取暖费补助标准。

据悉，在加大投入力度的同时，中央财政要求省级财政部门督促指导市县财政部门按规定及时足额拨付义务教育学校公用经费，严禁滞拨缓拨经费，严禁挤占、挪用、截留、克扣经费。（记者 晋浩天）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部