袁 芳

青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。要善用“大思政课”培育新时代青年家国情怀，以青春之我、奋斗之我，为强国建设添砖加瓦，为民族复兴铺路架桥。

“大思政课”强调教学理念的升级、教师能力的强化、课程视野的拓展、教学方法的创新等，具有独特的育人优势。善用“大思政课”引领新时代青年，是当下思政教学改革创新的题中之义。

善用“大思政课”，要协同各方力量，讲好党的科学理论。在守正创新讲好思政课的基础上，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，形成同向同行的协同效应，将思政工作贯穿教育教学全过程。面对当代青年成长中的新情况和新问题，应运用党的创新理论成果武装青年，将大道理转化为小故事，用小故事启发大道理，引导青年心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

善用“大思政课”，要用好用活教学资源，从伟大成就中汲取奋进力量。中国共产党奋斗史、新中国发展史、改革开放实践史，特别是新时代中国特色社会主义取得的历史性成就、发生的历史性变革，种种鲜活的案例，体现着党的初心使命，都是“大思政课”的生动素材。教师要善于甄选与课程内容相关的资源，提升教学感染力和说服力，实现与学生的情感沟通，引导青年用心用情感受伟大成就。

善用“大思政课”，要创新方式方法，以青年喜闻乐见的形式提升思政实效。可以借助信息技术手段，整合优质教学素材、建设智慧课堂，增强学生沉浸式情感体验；可以利用纪念馆、红色教育基地等，把思政小课堂同社会大课堂结合起来；可以拓展时空场域，把学校课堂向网络云课堂延伸，满足社会各界青年的学习需求。

善用“大思政课”引领青年，必将使更多新时代青年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，让青春焕发出更加绚丽的光彩。

（作者为中国政法大学马克思主义学院副教授，本报记者丁雅诵整理）

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 05 版）

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