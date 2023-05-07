人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

善用“大思政课”引领新时代青年（师说）

袁  芳
2023年05月07日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　青年是整个社会力量中最积极、最有生气的力量，国家的希望在青年，民族的未来在青年。要善用“大思政课”培育新时代青年家国情怀，以青春之我、奋斗之我，为强国建设添砖加瓦，为民族复兴铺路架桥。

　　“大思政课”强调教学理念的升级、教师能力的强化、课程视野的拓展、教学方法的创新等，具有独特的育人优势。善用“大思政课”引领新时代青年，是当下思政教学改革创新的题中之义。

　　善用“大思政课”，要协同各方力量，讲好党的科学理论。在守正创新讲好思政课的基础上，其他各门课都要守好一段渠、种好责任田，形成同向同行的协同效应，将思政工作贯穿教育教学全过程。面对当代青年成长中的新情况和新问题，应运用党的创新理论成果武装青年，将大道理转化为小故事，用小故事启发大道理，引导青年心怀“国之大者”，把握大势，敢于担当，善于作为，为服务国家富强、民族复兴、人民幸福贡献力量。

　　善用“大思政课”，要用好用活教学资源，从伟大成就中汲取奋进力量。中国共产党奋斗史、新中国发展史、改革开放实践史，特别是新时代中国特色社会主义取得的历史性成就、发生的历史性变革，种种鲜活的案例，体现着党的初心使命，都是“大思政课”的生动素材。教师要善于甄选与课程内容相关的资源，提升教学感染力和说服力，实现与学生的情感沟通，引导青年用心用情感受伟大成就。

　　善用“大思政课”，要创新方式方法，以青年喜闻乐见的形式提升思政实效。可以借助信息技术手段，整合优质教学素材、建设智慧课堂，增强学生沉浸式情感体验；可以利用纪念馆、红色教育基地等，把思政小课堂同社会大课堂结合起来；可以拓展时空场域，把学校课堂向网络云课堂延伸，满足社会各界青年的学习需求。

　　善用“大思政课”引领青年，必将使更多新时代青年勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，让青春焕发出更加绚丽的光彩。

　　（作者为中国政法大学马克思主义学院副教授，本报记者丁雅诵整理）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月07日 05 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部