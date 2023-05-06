为加强国家乡村振兴重点帮扶县教师队伍建设，推动基础教育教师数字化能力提升，近日，希沃教师数字化能力提升支持项目工作推进会议在北京师范大学召开。教育部教师工作司教师发展处处长赵静，中国教育发展基金会副秘书长魏若，广州视睿电子科技有限公司（希沃）董事长邓毅刚、副总裁魏振水以及项目相关单位代表等出席会议。

据了解，项目将通过72所师范院校的智慧教室建设，推动探索组团院校间优质教育资源共建共享、协同育人的新模式。与此同时，项目将为160个国家乡村振兴重点帮扶县的教师发展机构建设智慧研训室，通过以师育师、以点带面的方式，开展线上线下研修，依托数字化技术不断提升欠发达地区基础教育智慧管理和教学教研水平。

据悉，该项目自2022年11月15日启动以来，师范教育协同提质计划北师大组团、华东师大组团、华南师大组团，云南省彝良县、泸水市、福贡县，青海省玛多县、玛沁县作为前期试点单位，按照“一校一案”原则开展工作。

目前，前期的试点院校已构建数字化教育教学创新发展新样态。例如，华东师范大学借助希沃的软硬件环境设计了三个子项目：“同上一门课”项目、线上线下混合式课程工作坊项目、师范生线上集体备课项目；华南师范大学教师教育学部建设了10间智慧教室，开展了“虚拟教研室”“同上一节课”的中小学公开课智能课堂录播及能力测诊、师范生免试认定教学视频录制与测诊改进等活动。

赵静在总结讲话中谈到，该项目不仅是简单的数字化环境建设，更重要的是要将数字技术融入到教师教育体系建设的各个环节，通过数字化技术的赋能，统筹多方资源，多点发力，共同探索信息化背景下育人方式和教研模式的变革，从根本上改善欠发达地区优质教师资源供给不足的问题。

会上，魏振水介绍，截至目前，希沃的软硬件已在全国16万所学校投入使用，已有378.6万老师应用希沃教研支持系统生成2.7亿份课件，共计支持85.5万次在线教学教研活动。基于此，希沃与教育部教师工作司和中国教育发展基金会联合启动该项目，将在三年内助力72所协同提质计划师范院校和160个国家重点帮扶县的教师提升应用信息技术开展教育改革的能力，促进师资培养职前职后一体化、教学教研一体化。

中国教育发展基金魏若在致辞中表示，本项目将教师素质提升与教育数字化有机结合，是落实国家教育数字化战略行动的有力举措，也是推进乡村教育振兴的助力工程。项目开展要重理念、重落实、重效果，师生要用好捐赠的数字化软件和设备，使其发挥最大效益。

(责编：李依环、熊旭)