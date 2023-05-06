活动现场。校方供图

人民网北京5月6日电 日前，中国劳动关系学院正式启动第四届“劳动教育月”活动，旨在通过开展丰富多彩的劳动主题教育活动，引导师生树立正确的劳动观念，培育积极的劳动精神，养成良好的劳动习惯和品质，崇尚劳动、尊重劳动。

启动仪式上，与会人员一同观看了往届“劳动教育月”成果展示专题视频。中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平，全国总工会书记处书记人选、党组成员金善文，中国劳动关系学院党委书记刘向兵，中国劳动关系学院校长傅德印，以及劳模学生和本科生代表上台，宣布活动正式启动。

刘向兵表示，学校将持续将进一步深化改革、优化治理、激发动能、提升质量，以富有“干劲、闯劲、钻劲”的精神状态，以特色一流大学建设的新成果，为中国工会十八大的胜利召开、中华全国总工会成立100周年献礼。

中国劳动关系学院劳模学员代表2022级劳模本科班学员赵培培分享了成长为劳模后选择继续深造的学习工作情况，交流了自己通过不同方式讲好劳模故事的深切体会。此外，该校劳模本科班教师代表、社会工作学院副教授曹荣介绍了为劳模班授课的经验和与劳模学员教学相长的收获。

据介绍，本届“劳动教育月”活动分启动仪式、主体活动和活动总结三部分，其中，主体活动包括思想篇、实践篇、教学篇、学术篇、文化篇五个模块，拟举办“劳模大讲堂，开展“劳动创造幸福”教职工创意DIY大赛、“乐享春日·爱林护木”劳动体验暨职工志愿服务活动、“安全隐患大清理”行动、“我型我秀”学生劳动体验活动、“找到你谢谢你”劳动者探访活动、“共建绿色小星球”种植活动等。（李依环、实习生遇镜霖）

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