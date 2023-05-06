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重庆：小区里建起了“博物馆”

2023年05月06日08:18 | 来源：光明日报
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重庆市永川区胜利街道石油汇碧苑小区，现在有了一个建在小区内的博物馆——永川石油人博物馆。

石油汇碧苑小区位于永川老城区，始建于1987年，曾是西南油气田分公司重庆气矿的职工家属小区。小区里有13栋六七层高的老式楼房，居住着564户人家。别看小区不算大，小区内的这个博物馆却不小。整整两层的展厅分成“咱们都是石油人”“艰巨创业 光辉历程（石油人的历史）”“昌州赤子 油气脊梁（石油人的故事）”“石油精神 光耀征程（石油人的荣誉）”和“不忘初心 点燃未来”五个部分，展陈面积接近400平方米。

日前，永川石油人博物馆正式建成开馆。从那以后，78岁的小区居民王仕新比原来更忙了。“博物馆还在建的时候，就陆陆续续有原来的老同事从外地赶过来看，这几天来的人更多了。”王仕新说，他和居住在小区里的老同事们，已经接待了来自重庆其他区县和四川宜宾、泸州等地的两三百名参观者。

更让王仕新他们高兴的是，小区对面的小学组织来博物馆研学，好几位同学都在展厅看到了爷爷奶奶、外公外婆当年工作时留下的照片。“在家里、在小区里又有了共同的话题，心情更好了，参加小区和社区活动的积极性更高了，仿佛当年那一股子干劲又回来了。”王仕新说。

王仕新退休前所在的32111钻井队，曾经是闻名全国的英雄钻井队。1956年，永川黄瓜山区域发现油气田，这个钻井队随即参与了“川南第一井”建设。虽然后来因为当地油气资源枯竭，原来的同事陆续分散到了其他地方，但是大家对当年在川南油气田的共同奋斗经历念念不忘，每次聊起来都觉得特别自豪。

“与城市新区相比，老城区老小区在设施配套和整体环境等方面确实存在一些差距，但那里保留着最深刻的历史印记和最丰富的文化底蕴。”胜利路街道党委书记王成虎说，近年来，街道坚持通过“改小区、靓街区、治痛点、造节点、塑文化、留记忆”，“改建管治”一体推进老旧小区改造；通过实施文化提振、小区提档、消费提升，增强烟火气、书香味、岁月感，利用文化赋能助力城市更新。

胜利路街道的很多居民小区，是当年的“三线”企业留下的职工宿舍区。2018年，胜利路街道在原1424研究所旧址建成中国集成电路创业史陈列馆。陈列馆以我国集成电路创业发展史为主线，真实生动地讲述了中国集成电路在不同历史时期的创业发展，再现了我国第一块大规模集成电路板在永川诞生的过程。今年以来，街道又同时启动了永川石油人社区博物馆、红江记忆博物馆、石油物探科普陈列馆等社区博物馆的建设。“按计划，我们在3年内建成10个社区博物馆，让胜利路街道的博物馆群成为收藏、展示、传播永川地域特色文化的窗口。”王成虎说。

记者在施工现场陈列的博物馆设计图展板前，偶遇70多岁的杨华轩和他当年的老班长张义民。张义民是这家“三线”企业的第一批建设者，为博物馆提供了大量珍贵的历史照片。2009年从企业退休的杨华轩，也向博物馆捐赠了在企业30多年间留下的宝贵资料和物品。“我们每天都要过来看一看，这是我们共同的经历，也是这座城市的历史记忆。记住走过的路，才能走好未来的路。”杨华轩说。（记者 张国圣）

(责编：李依环、郝孟佳)

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